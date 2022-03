Hannover

Das wichtigste Utensil des Abends steht vor ihm wie ein kleiner weißer Berg, das aufgeklappte, umgedrehte und spitz hochstehende Büchlein: das Grundgesetz, das für Wolfgang Schäuble die Maxime seines Handelns absteckt und aus dem er markant zitiert. Der populäre CDU-Politiker ist zu Gast beim „ABC der Demokratie“ im Schauspielhaus, in der Cumberlandschen Galerie. Diesmal ist der Buchstabe V dran, V wie Volk.

Und es hätte auch B heißen können, denn am Anfang musst erst einmal eine Abgrenzung vorgenommen werden. Haben wir nun ein Volk oder eine Bevölkerung. Ausgangspunkt für Schäubles Betrachtungen ist das berühmte Kunstwerk von Hans Haacke im Reichstag „Der Bevölkerung“ – wodurch er die Inschrift „Dem deutschen Volke“ über dem Eingang konterkarierte.

Nicht alle Rechte für alle

Für Schäuble – im Gegensatz zum Moderator Ijoma Mangold – sollte man dann doch vom Volk sprechen, trotz „eines gewissen Beigeschmacks“. Denn im Grundgesetz sei nun einmal vom „Volk“ die Rede, das sich zu den allgemeinen Menschenrechten bekennt, die für alle gelten. Trotzdem gebe es in Deutschland Rechte, auch wenn das manche so nicht so gerne hören würden, die nicht für alle da sind, sondern eben nur für Deutsche.

Kontrovers: Wolfgang Schäuble (links) und Ijoma Mangold diskutieren. Quelle: Kutter

Wolfgang Schäuble schätzt das klare Wort. Und das macht solche scheinbar drögen Abende auch unterhaltsam und erklärt die anhaltende Beliebtheit des CDU-Mannes. Der auf die 80 zusteuernde Langzeitpolitiker ist voll da. Wenn es hier um die Verteidigung der Demokratie geht. Und zwar der repräsentativen. Von Plebisziten hält er gar nichts, da komme nur so etwas wie Trump heraus. Repräsentanz allein würde eine stabile Demokratie garantieren.

Der Wille zur Verteidigung

Schäuble beherrscht auch die hohe Kunst des „aber“. Natürlich wird an diesem Abend auch die Ukraine zum Thema. Er habe eine große Hochachtung vor dem Pazifismus, so Schäuble. Aber: „Als Politiker muss man gut handeln statt schwärmen.“ Politiker hätten per Auftrag durch Wahl die unmittelbare Verantwortung für ihr Volk und müssen insofern auch den Willen haben, es zu verteidigen.

Und Schaden von ihm abzuwenden und seinem Wohle zu dienen. Darauf würde ein Bundeskanzler vereidigt. Deshalb sei es auch nicht geboten, so einfach und bedingungslos die Ukraine zu unterstützen, wenn die Folgen für das deutsche Volk unabsehbar werden.

Und was ist mit Schröder?

Ach ja. Und dann gibt es auch noch einen Nebensatz über einen Volksvertreter, der mal niedersächsischer Ministerpräsident war, und der seinem Stand zur Zeit nur wenig Ehre macht. „Den Namen will ich hier nicht nennen“, sagt Schäuble. Und tut es doch: Schröder. Warum man so werden kann? Für Schäuble ist es eine Art von „Krankheit“. Und: „Ich möchte im Moment nicht Bundeskanzler sein.“

Von Henning Queren