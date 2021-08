Anne Lenk, geboren 1987, inszeniert „Der eingebildete Kranke“ von Molière zur Eröffnung der neuen Spielzeit am Schauspiel Hannover. Sie arbeitet auch am Staatstheater Nürnberg, am Residenztheater München und am Deutschen Theater Berlin. In der vergangenen Spielzeit inszenierte sie „Iphigenie“ am Schauspiel Hannover. „Der eingebildete Kranke“ hat am Freitag, 24. September, Premiere. Es spielen: Sebastian Jakob Doppelbauer, Fabian Dott, Nikolai Gemel, Philippe Goos, Irene Kugler, Miriam Maertens, Sabine Orléans und Lea Sophie Salfeld. Das Ensemble des Schauspiels kehrt jetzt aus der Sommerpause zurück. Der Vorverkauf beginnt am 6. September.