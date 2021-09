Hannover

Natürlich ist es kein Zufall, wenn das Schauspiel Hannover zum Start der voraussichtlich ersten einigermaßen normalen Saison nach den langen Corona-Unterbrechungen Molières Komödie „Der eingebildete Kranke“ zeigt. Es geht darin auch um Erbschleicherei und andere Betrügereien, um arrangierte Ehen und echte Liebe – vor allem aber um eine gefühlte gesundheitliche Bedrohung, die Ärzte und Scharlatane mit hoffnungslos überteuerten Behandlungen zu lindern nur vorgeben.

Man konnte also gespannt sein, was Anne Lenk jetzt aus so einem Stoff machen würde. Die Regisseurin hat 2019 eine starke „Iphigenie“-Inszenierung in Hannover gezeigt und wurde 2020 und 2021 mit anderen Arbeiten gleich zweimal hintereinander zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Im Vorfeld der Inszenierung hatte Lenk zudem angekündigt, kein Pandemie-Theater mit den gerade naheliegenden Bezügen zu zeigen, sondern den Blick über die Krankengeschichte hinaus zu weiten.

Ein Albtraum in Pastell

Was es dabei zu sehen gibt, ist nicht ganz leicht zu erkennen. Martin Heckmanns hat den französischen Klassiker stärker bearbeitet als übersetzt, und so geht es jetzt zusätzlich zum eigentlichen Geschehen irgendwie auch um die Rolle der Frau in einer noch immer dominierenden Männergesellschaft und die Auswüchse eines unerbittlichen Selbstoptimierungswahns. Ganz sicher kann man sich dabei nie sein, denn die groteske Überzeichnung der Figuren und der Szene überdeckt zunächst jeden ernsten Kern, ohne den eine Komödie fade und belanglos erscheinen muss.

Medizinisches Puppenhaus: Szene aus Anne Lenks Inszenierung von „Der eingebildete Kranke“ mit dem Bühnenbild von Judith Oswald am Schauspiel Hannover. Quelle: Katrin Ribbe

Bühnenbildnerin Judith Oswald hat einen Albtraum in Pastell entworfen, der in furchtloser Überblendung von Partykeller und Wellnessoase die schlechteste aller Wohnwelten zeigt. Vorbild für die Architektur sei ein Notarztkoffer gewesen, erklärt Oswald im Programmheft: Vier schreiend hässliche Räume gruppieren sich so bühnenfüllend um ein rotes Arztkreuz. Bevölkert wird dieses medizinische Puppenhaus von Witzfiguren, die Sibylle Wallum nach allen Regeln der Klischees kostümiert hat.

Schauspieler im Hamsterrad

Philippe Goos gibt virtuos den Titelhelden als eine Mischung aus American Psycho und Prinzessin auf der Erbse, Irene Kugler verleiht der lebensklugen Dienerin deklamierend Grandezza, und Sabine Orléans macht den Bruder des Kranken, der hier eine Schwester ist, sehr schön zum lebenden Orakel. Lea Sophie Salfeld und Fabian Dott ergeben ein vorbildlich naives Liebespaar, Miriam Maertens ist eine schlangenhafte Geliebte und Sebastian Jakob Doppelbauer und Nikolai Gemel verwandeln gnadenlos alle Vorlagen, die die dankbaren Rollen als windige Ärzte ihnen geben.

Das alles ist meist recht unterhaltsam und manchmal auch lustig, aber wirklich nah kommt einem das Geschehen auf der Bühne nicht. Im Korsett der grotesken Ausstattung erinnern die Schauspielerinnen und Schauspieler an Hamster im Hamsterrad: Egal, wie viel Energie sie investieren, sie kommen doch nicht vom Fleck.

Ein Hauch von Happy End

So wird nach und nach unter der wattierten Oberfläche der Komödie doch noch ein fester Kern sichtbar: Nach den monatelangen Schließungen fragt das Theater hier nach der eigenen Relevanz. Dass die Figuren auf der Bühne dabei nicht mehr wie in Molières Stück heißen, sondern die Namen der Schauspieler tragen, verleiht dem zusätzliche Intensität. „Der kann nichts bewirken“, heißt es einmal, als die Hoffnungen auf der Heilkraft eines vermeintlichen Arztes ruhen: „Das ist nur ein Schauspieler.“

Eine Antwort auf die bohrende Selbstbefragung liefert der Abend zum Saisonauftakt nicht. Der Leerlauf der Komödienhandlung ist eher eine düstere Prognose. Und es verheißt wohl auch nichts Gutes, wenn die Figuren grundlos immer mal wieder durch den Boden der oberen Räume brechen, um kaum sichtbar und kriechend durch die engen Gänge des Arztkreuzes zu irren.

Am Ende scheuert der eingebildet oder tatsächlich kranke Titelheld die Bodenbretter, die im Theater noch immer die Welt bedeuten. „Wer die Erde pflegt“, sagt er, „den wird sie nicht verstoßen.“ Das ist wohl immerhin ein Hauch von Happy End.

