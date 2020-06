Hannover

Es ist ja nicht so, dass nur die Zuschauer Sehnsucht nach dem Theater hatten; auch die Schauspieler hatten Sehnsucht nach dem Publikum. Von dieser Sehnsucht haben sie in einem Brief an die Intendantin Sonja Anders geschrieben. Von diesem Brief war jetzt die Rede in der ersten Live-und-vor-Ort-Theaterproduktion nach dem Lockdown. Theater in geschlossenen Räumen ist wegen der Corona-Pandemie immer noch verboten. Draußen im Innenhof des Schauspielhauses aber ist es möglich. Dort startete jetzt das Hoftheater, das unter dem Motto „The Wow must go on“ einen Monat lang kleine Theaterprojekte, Musikprogramme, Filme, Lesungen und Konzerte präsentiert. Die erste Veranstaltung war binnen zwei Stunden ausverkauft.

Theater in diesen Kreisen

Den Zuschauern wird beim Hoftheater viel Raum gegeben. Tische mit jeweils zwei Stühlen sind aufgestellt, um jeden Tisch ist ein Kreis gezogen. In diesen Kreisen ist Theater wieder möglich. Auf der Bühne achten die Darsteller darauf, einander nicht zu nahe zu kommen. Es gibt farblich gekennzeichnete Handmikrofone – und am Ende ein erhebliches Kabelgewirr.

Denn geprobt wurde für die erste Veranstaltung des Hoftheaters kaum. Eigentlich erstaunlich: Zeit genug hatten die Darsteller doch eigentlich. Präsentiert wurde ein „Theaterkaraoke“, Szenenschnipsel aus geplanten Inszenierungen (Büchners „Woyzeck“, Shakespeares „Was ihr wollt“, Kleists „Amphitryon“) gespielt von Schauspielerinnen und Schauspielern, die möglicherweise in den späteren Inszenierungen gar nicht dabei sein werden. Ein Programm wie man es zu Theaterfesten gern präsentiert.

Schabernack

Musikalisch wurde das nett von einem Quartett aus Musikern des Orchesters im Treppenhaus begleitet. Immer wieder spielten sie – wie ein nerviges Jingle – „The Show must go on“ von Queen. Aber warum muss die Show eigentlich weitergehen? Und zu welchen Bedingungen? Wieviele Tote ist man bereit zu akzeptieren, damit die Kunst weitergehen kann? Es hätte da durchaus ein paar spannende Fragen gegeben. Stattdessen gab es: Schabernack.

Für eine Theaterwiedereröffnung nach wochenlanger Spielpause ist so ein improvisiertes Spaßprogramm eine merkwürdige Wahl. Intendantin Sonja Anders, so hieß es immer wieder, lasse sich überraschen und habe keine Ahnung, was heute gespielt werden würde. Die Frage ist: Warum eigentlich nicht? Warum hat sie dieses Wiedereröffnungsspiel nicht mitgestaltet, sondern das Ensemble einfach machen lassen?

Die Worte, die auf der Bühne am häufigsten zu hören waren, waren „Äh“ und „Ähem“. Die Eröffnung des Hoftheater hat den Charme des Unfertigen. Vielleicht sind die Theaterleute ratlos angesichts der Pandemie, vielleicht wollen sie Pathos vermeiden. Aber eine Antwort auf die Frage „Warum spielen?“, die sie am Anfang und am Ende gestellt haben, geben sie so eben nicht. Leider.

Die Umzingelung

Als die Schauspieler des Staatstheaters diese Fragen gestellt haben, haben sie einen großen Kreis gebildet, mit den Zuschauern in der Mitte. Dieses Umzingelung durch die Spielfreudigen, dieses Aufgehobensein im Kreis von Wort- und Körperkünstlern, von Menschen, die mit einem gemeinsam in andere Welten aufbrechen wollen, war ein starkes Bild – und eine eindrucksvolle Antwort auf die Frage, die die Spieler gestellt haben. Es war da noch viel mehr möglich gewesen, aber der Theatersommer dauert ja noch ein paar Wochen.

