Die schlechte Haltung, das Zittern im Bein, das hoffnungslos überweite Unterhemd: Es ist nicht schön zu sehen, wie der Schauspieler Hajo Tuschy das innere Elend seiner Figur hier demonstrativ nach außen kehrt. Aber was soll man machen in einer Bühnenversion von Fjodor Dostojewskis sonderbaren „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“, wie sie das Schauspiel nun im Ballhof Eins zeigt? Der Dichter selbst hat es ja so vorgegeben: Er lässt den Icherzähler eine beispiellos schamlose Innenschau betreiben.

In seiner frühen Novelle hat Dostojewski einem existenzialistischen Ekel an der Welt den Ausdruck von selbstgefälligen Selbsthass gegeben. Die schonungslose Eigenanalyse ist hier zugleich eine vernichtende Diagnose des Gesellschaftszustands. Der Autor, vor 200 Jahren in Moskau geboren, erhob damit Einspruch gegen den optimistisch-rücksichtslosen Fortschrittsglauben seiner Epoche.

Eine weite Perspektive

Es wirkt auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen, wenn Regisseur Lukas Holzhausen den beherzt gekürzten Text um etwas zusätzliche Kapitalismuskritik erweitert und so das ohnehin schon Überdeutliche noch verstärkt. Doch bei längerer Betrachtung – der anderthalbstündige Abend gibt Gelegenheit dazu – bekommt das scheinbar anachronistische Thema manchmal etwas schwebend Zeitloses. Das Theater leistet es sich, einen Schritt zurückzutreten und die Dinge aus ungewohnt weit entfernter Perspektive zu betrachten.

Gleichzeitig schafft die Inszenierung immer dann Nähe und Intensität, wenn sie sich auf Hajo Tuschy beschränkt, der seinen Text als vom eigenen Anspruch Getriebener vorträgt. Manchmal verraten seine blitzenden Augen, wie gern er die Gefängnismauern durchbrechen würde, die er hier mit Lust immer höher um sich selbst auftürmt.

Der Regisseur allerdings hat aus dem Monolog auch ein Ensemblestück gemacht. In der kargen Ausstattung von Katja Haß treten leibhaftig die allzu karrierebewussten Schulfreunde des Antihelden auf und auch die Prostituierte Nina (eindrucksvoll: Fabian Dott), die am Ende nur eine weitere verpasste Chance ist. Wolf List schließlich gibt den Diener, der sich irgendwie auch als ein älteres Ich des Antihelden erweist. Sie alle bringen den empfindlichen Text mit aufgedrehtem Spiel aus dem Gleichgewicht. Aus der intimen und vielschichtig anregenden Lebensbeichte wird so zu oft ein aufgedrehtes Lehrstück.

