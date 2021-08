Hannover

Wem gehört was? Und warum? Darf man Wasser besitzen? Oder die Luft? Werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher? Welche Regeln sorgen dafür, dass manches so ungleich verteilt ist? Sollte Eigentum anders organisiert werden? Sollten wir mehr miteinander teilen? Ist Eigentum überhaupt eine gute Idee?

Mit Fragen aus dem Umfeld von Mein und Dein beschäftigt sich das Schauspiel Hannover am 12. September. Zwölf Tage, bevor die Spielzeit mit Molières „Der eingebildete Kranke“ offiziell beginnt, wird im Schauspielhaus ein „Markt für nützliches Wissen & Nicht-Wissen“ eröffnet.

Dabei handelt sich um eine ganz besondere Theaterform: Experten und Expertinnen kommen mit Theaterbesuchern zum Gespräch zusammen. Es wird kein Stück aufgeführt, niemand verstellt sich mehr als sonst, und Handlung spielt keine Rolle. Das Format „Markt für nützliches Wissen & Nicht-Wissen“ hat die Berliner Dramaturgin Hannah Hurtzig vor einigen Jahren entwickelt. Der Markt war bereits – immer zu einem anderen Themengebiet – an verschiedenen Theatern zu Gast.

Gespräche mit 65 Experten

Hier finden die Gespräche statt: Kurator Volker Bürger auf der Bühne des Schauspiels. Quelle: Katrin Kutter

In Hannover soll es im September unter dem Titel „Hab und Gut. Eigentum, gemachte Armut und eine Welt, die wir teilen“ um Eigentumsfragen gehen. Kurator Volker Bürger hat zusammen mit seinem Team 65 Menschen eingeladen, die mit den Zuschauerinnen und Zuschauern über Fragen des Besitzens ins Gespräch kommen wollen. Dass die meisten Expertinnen und Experten aus Hannover kommen, ist Absicht. „Es ist eine Veranstaltung, die versucht, das Wissen der Stadt wiederzugeben“, sagt Bürger.

Expertinnen und Experten für Eigentumsfragen Zu den 65 Expertinnen und Experten, die bei „Hab und Gut. Eigentum, gemachte Armut und eine Welt, die wir teilen“ mit dem Publikum diskutieren, gehören: Athanasios Karathanassis (Soziologe, Experte für Schrumpfungsökonomien), Iyabo Kaczmarek, (Kulturproduzentin, Kommunalpolitikerin), Timothy Speed (Künstler und „Armutsaktivist“), Inge-Lore Rackisch („Asphalt“-Verkäuferin), Herbert Schmalstieg (Oberbürgermeister a. D.. Sein Thema: Hannover nach dem Zweiten Weltkrieg und Kinderarmut), Rainer Voss (ausgestiegener Investmentbanker), Bärbel Görcke (Äbtissin. Sie spricht über „Askese als Gewinn“), Eva Maria Gajek (Historikerin und Reichtumsforscherin), Jürgen Robienski (Jurist. Er spricht über die Frage: „Wem gehören unsere Körperteile?“), Sonja Anders (Intendantin des Schauspiels. Sie spricht über „Mutterschaft und Carearbeit“), Helen von Knorre (Aktivistin bei Fridays for Future. Ihr Thema: „Wem gehört Planet A?“), Baukje Dobberstein (Bloggerin. Sie spricht über „Bedingungsloses Grundeinkommen“), Klaus-Dieter Gleitze (Künstler und Armutsexperte), Mansha Friedrich (Aktivistin), Joy Lohmann (Künstler und Floßbauer), Jasmin Mittag (Aktivistin und Künstlerin), Kendra Busche (Institut für Freiraumentwicklung), Claudia Andratschke (Provenienzforscherin) , Hajo Tuschy (Schauspieler).

Bei der Vorbereitung der Veranstaltung ist ihm aufgefallen, dass es in Hannover „extrem viele Initiativen“ gibt, die sich im weitesten Sinne mit Eigentum und Verteilungsfragen beschäftigen. Und dass die Kinderarmut in Hannover leicht über dem Durchschnitt liegt. Und dass in allen Gesprächen Fragen des Wohnens immer eine große Rolle gespielt haben.

Ein „Rauschen und Flirren“

Insgesamt wird es 144 Gespräche geben – jeweils ein Experte oder eine Expertin mit einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Einige der Gespräche werden als eine Art „Wissensmarkt Radio“ übertragen. Das Publikum trägt Kopfhörer. Wer möchte, kann sich an Gespräche seiner Wahl andocken. Bürger spricht von einem „Rauschen und Flirren“, das charakteristisch für den Abend sein soll. „Die Teilhabe an Wissen und Meinung ist hier nicht hierarchisch geordnet“, sagt er.

Parallelen zur Agora

Aber ist das jetzt nur Wissensvermittlung oder auch Theater? „Das ist Theater“, sagt der Kurator. Er zieht Parallelen zur Agora, dem zentralen Platz im alten Griechenland, auf dem die Mitglieder der Stadtgesellschaft miteinander in Austausch traten „Es geht um uns und um die Stadt, und darum geht es ja auch im Theater“, sagt Bürger. Es handelt sich um einen Wissenstransfer in performativer Begegnung.

Der Eintritt zum großen Theaterereignis über Eigentum ist mit 5 Euro vergleichsweise günstig. Die Teilnahme zu den einzelnen Gesprächen soll dann mit jeweils einem Euro zu Buche schlagen. Damit klar ist, dass einem solch ein Gespräch auch etwas wert ist.

Von Ronald Meyer-Arlt