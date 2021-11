Hannover

Der erste Satz, den Carol sagt, lautet: „Tut mir leid.“ Sie steht da mit ihrem Mann John, ihre Handgelenke sind noch verbunden, sie würde gern nach Hause, aber John muss erst noch sagen, dass die Dielen zu Hause jetzt total im Eimer sind. Und dass sie das sind, weil Carol sich die „Scheißpulsadern“ aufgeschnitten und sich in die Badewanne gelegt und die Wasserhähne nicht wieder zugedreht hat. John ist wütend vor Hilflosigkeit. Carol sagt, es sei ein Unfall gewesen. Sabine Orléans, die die Carol spielt, gibt ihr eine bodenlose Müdigkeit.

Es war kein Unfall. Es war ein Muster. In dem Stück „Anatomy of a Suicide“ der britischen Autorin Alice Birch, dessen Premiere am Sonnabend im Staatsschauspiel war, wird die Geschichte von drei Frauen erzählt. Nach ihrem Selbstmordversuch wird Carol Mutter von Anna und kann die Todessehnsucht bis zu Annas 16. Geburtstag bekämpfen. Anna stürzt sich danach in Drogen und entrinnt der Düsternis nicht: Auf der Bühne steht eine Leiter, schräg in die Luft gelehnt, und sie führt zu einem Seil, an dem zwar lauter bunte Ballons hängen, doch es endet in einer Schlinge.

Herz abgeschottet

Aber vorher bekommt Anna ihre Tochter Bonnie. Und Bonnie kann sich dann doch auf den Weg raus aus der Spirale machen, auch wenn die Schritte mühsam sind. Sie schottet ihr Herz ab, geht keine richtigen Beziehungen ein, lässt sich sterilisieren: „Ich muss sicher sein, dass das mit mir aufhört.“ Sie klingt wie ihre Großmutter Carol, die, nachdem ihr Mann ihr sagt, dass er sie liebt, antwortet: „Das will ich nicht.“

Alice Birch, Jahrgang 1986, schreibt Theaterstücke und Drehbücher. Sie ist gründlich und langsam, sie schreibt mit der Hand, und gründlich und langsam ist auch „Anatomy of a Suicide“. Es erzählt von dem Prinzip, dass große Verstörungen wie Missbrauch, Suizid, Verbrechen und Krieg sich über Generationen in den Familien fortsetzen und erst durchbrochen werden können, wenn sie nicht mehr verschwiegen werden. Die drei Zeitebenen der drei Frauen sind im Stück quasi ineinandergeschoben, sodass diese gleichzeitig am selben Ort sein und sogar beinahe miteinander sprechen können.

Alle träumen denselben Traum

Regisseurin Lilja Rupprecht, die in Hannover schon den „Woyzeck“ und den „Werther“ inszeniert hat, leitet die Zuschauer durch die schwere Thematik auf leichte Weise, weil sie das Stück oszillieren lässt und wunderbare Bilder wie das findet, alle Akteure nahe aneinander zu stellen und sich synchron bewegen zu lassen: Wir sind ein Organismus. Manchmal wirkt die Szene mit den transparenten Wänden des Familiensitzes (Bühne: Anne Ehrlich, Kostüme: Annelies Vanlaere), als würden wir alle, Schauspielteam und Publikum, denselben Traum träumen.

Neben Sabine Orléans als Carol leuchten die Charaktere von Amelle Schwerk (Anna) und Caroline Junghanns (Bonnie). In den mehrfach besetzten Nebenrollen überzeugen Sebastian Nakajew, Sebastian Jakob Doppelbauer, Alban Mondschein, Irene Kugler, Mathias Max Herrmann, Julia Peschel und, ganz besonders, Safak Sengül. Ganz hinten sitzt Fabian Ristau mit Schlagzeug und Computer und sorgt für den huschenden, summenden, tanzenden Soundtrack.

Am Ende läuft ein Wolf über die Bühne. Das Leben mag wild und gefährlich und schwer sein. Aber es ist es auch wert, gelebt zu werden. Wir schaffen das.

Wieder am 10. und am 22. Dezember, jeweils 19.30 Uhr.

Von Bert Strebe