Hannover

In Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“ taucht eine interessante Nebenfigur auf: Isa, ein ziemlich wildes Mädchen, das die beiden Jungs, die mit dem geklauten Lada unterwegs sind, auf einer Müllkippe aufgabeln. Diese Isa ist die Hauptfigur in einem anderen Roman von Wolfgang Herrndorf: „Bilder deiner großen Liebe“. Herrndorf, der an einem Hirntumor litt, konnte den Roman nicht fertigstellen; die Geschichte der Ausreißerin, die aus einer psychiatrischen Klinik flieht und auf ihrem Weg durch die Felder eine Menge merkwürdiger Leute trifft, erschien postum als Buch und schaffte es auch auf die Bühne. Der Dramaturg Robert Koall, der auch schon „Tschick“ zum Theatererfolg gemacht hat, hat das Romanfragment für die Bühne bearbeitet. Jetzt hatte „Bilder deiner großen Liebe“ am Schauspiel Hannover Premiere. Seyneb Saleh spielt die junge Ausreißerin, Torben Kessler schlüpft in die Rollen der Männer, die ihr auf ihrer Reise begegnen.

Gespielt wird im Ballhof, aber dort ist das Stück coronabedingt nicht zu sehen. Es wird nur per Stream auf die Rechner der Zuschauer übertragen. Die Inszenierung von Markus Bothe tut auch gar nicht so, als sei das Theater fürs Publikum im Saal. Die Darsteller laufen durch eine Feldwiesenbuschlandschaft, die Kamera bewegt sich zuweilen auch suchend durchs Dickicht. Isa blickt oft direkt in die Kamera, spricht uns direkt an. Es wird viel getan, um die Zuschauer in das Spiel hineinzuziehen – aber trotzdem bleibt vieles weit weg auf dem Monitor.

Herrndorfs Sprache („Ich denke, dass es falsch ist, was ich denke.“, „Verrückt sein heißt ja nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.“) ist poetisch und philosophisch und dabei frisch und lebensnah. Seyneb Saleh und Torben Kessler haben ein gutes Gefühl für diesen besonderen, fast lakonischen, nie anstrengenden Herrndorfton.

Etwas mehr als anderthalb Stunden dauert das Streaming der Aufführung. Und obgleich alle Beteiligten das meiste ganz richtig machen, wirkt die Zeit am Bildschirm recht lang. Denn in diesem Format ist man ja ein ganz anderes Erzählen gewohnt.

Weitere Streamingtermine gibt es am 16. und 20. März. Das Programm der digitalen Bühne des Staatstheaters ist hier zu finden.

Von Ronald Meyer-Arlt