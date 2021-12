Hannover

Ulrich Khuon hat ins Schauspielhaus Hannover, dessen Intendant er seit 1993 sieben Jahre lang war, das aktuelle Spielzeitmotto des Deutschen Theaters Berlin mitgebracht, dessen Intendant er seit 2009 ist: „Mit Wundern rechnen.“ Das geht auf einen Satz der Philosophin Hannah Arendt zurück, die in Linden geboren wurde – „Wenn Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen.“ Für Khuon ist das „ein Satz wie ein Hammer“, der viel zu tun hat mit den Fragestellungen rund um das „ABC der Demokratie“, die Gesprächsreihe, in der er auf den Moderator Ijoma Mangold trifft.

Noch ein anderes Arendt-Zitat fällt ihm dazu ein: „Die Welt beginnt zu zweit.“ Demokratie sei eben ein Prozess und kein Ergebnis, so Khuon. Das Theater trage dazu bei, indem es Begegnungen mit dem Anderen, dem Nicht-Ähnlichen ermögliche: „Gemeinsam Unterschiede zu verhandeln, macht aus Menschen eine Gemeinschaft.“ Dass sich das Theater für solche Auseinandersetzungen Zeit lasse, sei ein Vorteil, sagt Khuon: „Wir sollten diese Langsamkeit genießen.“ Auch die Umständlichkeit der Demokratie weiß er analog zu schätzen, ihre Verzögerungen durch Regeln, Kontrollmechanismen und Einwände.

Gegen die „Ich-Verfangenheit“

Nur in einer Pandemie verschiebe sich eben so manches, gibt der Theatermacher zu. Wo die Demokratie auf Mehrheiten und Kompromisse ausgelegt sei, von behutsamem Aushandeln und Aushalten lebe, werde die Gesellschaft nicht mehr von allen als Gemeinschaft wahrgenommen. Den Drang, das Eigene in den Mittelpunkt zu rücken, nennt Khuon „Ich-Verfangenheit“, das Theater sieht er als Raum der Gegenentwürfe dazu. „Künstler legen ihr Herz auf die Bühne und geben sich voraussetzungslos her“, sagt er. Es gehe nicht ums Rechthaben: „Bühne sucht den Umweg, die Abschweifung, die Vielfalt der Perspektiven.“

Khuon belässt es aber nicht bei poetischen Visionen. Das Theater kämpfe zwar um eine gute Gemeinschaft, wisse als Institution aber oft selbst nicht, wie es seine eigenen Ansprüche erfülle. Der Intendant ist deshalb stolz auf den wertebasierten Verhaltenskodex, den er als Präsident des Deutschen Bühnenvereins initiierte und nach monatelangen Diskussionen 2018 veröffentlichte. Die MeToo-Debatte sei auch für ihn ein Schock gewesen, man sei oft blind für den eigenen Betrieb. Dabei habe er immer versucht, ein fairer Chef zu sein, der Ohren für alle hat.

„Ich war völlig naiv“

Und doch zitierte ihn die „Süddeutsche Zeitung“ einst mit dem Satz: „MeToo ist für uns kein virulentes Problem.“ Heute sagt Khuon dazu zerknirscht: „Ich dachte, es wäre keins, ich war völlig naiv.“ Mit Mangold unterhält er sich offen und ausführlich über unterschwelligen Druck, intensive Probenprozesse, Ausgrenzungen, Narzissmus und Exzentrik. Einerseits sagt der Gast: „Ich brauche keine Aura, ich wünsche mir Augenhöhe.“ Andererseits gibt er zu bedenken: „Wen man alles sachlich und korrekt handhabt, hat es keine Kraft mehr.“

Khuon spricht sich für Diversität aus, fordert aber ein, sie auch zu leben: „Dann muss alles möglich sein.“ An Tabuverletzungen zum Selbstzweck sei er nicht interessiert, sagt Khuon: „Das ist mir zu simpel, das beleidigt mich.“ Er wünsche sich, dass Menschen sein Theater ambivalent, aber bewegt verlassen: „Die endlose Diskussion der Vielstimmigkeit ist wahnsinnig anstrengend, aber eben das, was Demokratie leisten muss.“

Von Thomas Kaestle