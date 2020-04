Hannover

Das Schauspiel Hannover bündelt seine Aktivitäten im Netz. Unter dem Titel Schauspiel Hannover On Air ist jetzt ein eigener Spielplan mit digitalen Angeboten auf der Website des Schauspiel Hannover abrufbar. Für die jeweils kommenden sieben Tage sollen dort alle Streaming-Termine sowie die Veröffentlichung von neuen Podcast- und Video-Formaten angekündigt werden.

Am vergangenen Sonnabend zeigte das Schauspiel Hannover „Antigone. Ein Requiem“ von Thomas Köck in der Regie von Marie Bues als kostenlosen Video-Stream. 2500 Personen waren – zumindest kurzfristig – dabei. Am Sonnabend, 4. April, folgt um 19.30 Uhr der Stream von „Platonowa“ – eine Inszenierung von Stephan Kimmig.

Am Sonnabend kommender Woche ist Philip K. Dicks „Zeit aus den Fugen“ zu sehen, mit dieser Inszenierung hatte Regisseurin Laura Linnenbaum im September 2019 die Spielzeit eröffnet. Auch in den folgenden Wochen sollen jeweils zur Theaterzeit um 19.30 Uhr Inszenierungen aus dem Repertoire zu sehen sein. Vor jedem Stream führen eine Dramaturgin oder ein Dramaturg in das Stück ein.

„Für uns zählt die Geste“

Seit der Aussetzung des Spiel- und Probenbetriebs arbeitet das Schauspiel Hannover – wie fast alle Theater in Deutschland – an einem Ausbau der Online-Aktivitäten, um weiterhin für das Publikum sichtbar zu sein. „Natürlich kann ein Video-Stream das Theatererlebnis nicht ersetzen", sagt Schauspiel-Intendantin Sonja Anders. „Aber für uns zählt die Geste, die Einladung an unser Publikum, diese schwierige Zeit mit uns gemeinsam zu überstehen. Es sind Lebenszeichen aus dem gesellschaftlichen Stillstand. Mithilfe vieler kleiner und größerer Formate möchten wir im Gedächtnis bleiben – überraschend, leidenschaftlich und unmittelbar."

Einige Ensemblemitglieder erarbeiten auch Lesungen und Hörspiele: Den Auftakt machen Wolf List und Jana Lissovskaia mit „Ein Gespräch in Briefen... Marina Zwetajewa und Rainer Maria Rilke“ sowie Sebastain Jakob Doppelbauer mit „Spielplatz der Helden“ von Michael Köhlmeier.

Die neue Podcast-Reihe „Titel. Thesen. Träume“ setzt sich mit Fragen des Seins auseinander. Auch bekannte Bühnenformate wie die Gesprächsreihe „Senf dazu“ sollen als Audioformat fortgeführt werden. Und in der täglichen Videoreihe „#wieesgewesenwäre“ grüßen Ensemblemitglieder aus der heimischen Küche oder dem Wohnzimmer.

„Kreatives Potenzial“

Weitere Streamingprojekte sind in Planung: interaktive Formate, bei denen auch das Publikum zur Teilnahme aufgefordert wird, musikalische Projekte, Online-Soaps, Workshops und Speeddatings, Theater-Yoga sowie Interviews, Essays und kleine Reportagen.

Sämtliche Video- und Audioproduktionen, die in den letzten Tagen und Wochen entstanden sind, wurden ausschließlich im Homeoffice koordiniert, aufgenommen und produziert. Intendantin Sonja Anders sagt dazu: „So bitter die aktuelle Lage für uns alle auch ist, so bringt sie doch ein unglaublich kreatives Potenzial hervor. Und ich bin froh, dass sich unser Ensemble mit so viel Energie in die Sphären des Digitalen stürzt.“

Einige der neuen digitalen Formate sollen auch nach dem Ende des Corona-Shutdowns fortgeführt werden.

Lesen Sie auch

Von rom