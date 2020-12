Hannover

Das Schauspiel Hannover hat mitten im Lockdown eine Premiere gezeigt: Am Sonnabend war „Der Beginn einer neuen Welt“ als Livestream auf der Internetseite des Hauses zu sehen – und hat 4156 Zuschauer erreicht. Die Pandemie prägte dabei nicht nur die Ausführungsform des Abends, sondern auch dessen Inhalt: Ursprünglich hatte die 1984 geborene Regisseurin Theresa Henning ein fremdes Werk inszenieren sollen. Doch statt „Every Heart is Built around a Memory“ von Markolf Naujoks auf die Bühne zu bringen, schrieb sie sich ein eigenes Stück.

„Der Beginn einer neuen Welt“ ist ein Text aus der Corona-Zeit – er erzählt aber nur indirekt von der Corona-Krise. Denn die Welt darin ist schon vorher aus den Fugen geraten: „Seelenloses Funktionieren“ und das Beschreiten der immer gleichen Wege habe die Menschen längst zu „leeren Hüllen mit Smartphones“ gemacht, schreibt Henning. Vielleicht ist es aber die Krise, die nun einen Weg ins Offene weist: Der Text beschwört den titelgebenden Neustart als eine Art Anbruch des goldenen Zeitalters. Die neue Welt, die möglicherweise auch erst nach einer Revolution hervortritt, ist bei Henning jedenfalls gerechter, freundlicher und lebendiger als die alte.

Das Ende des Anfangs

Doch die Autorin erzählt nicht einfach eine Entwicklungsgeschichte, die von der schlechten Vergangenheit in eine bessere Zukunft führt. Die logische Reihenfolge vom Anfang zum Ende interessiert sie nicht mehr: „Die Menschheit hat sich schon viel zu lange diese langweilige Geschichte erzählt.“ Stattdessen setzt der Text auf einen beständigen Wechsel der Perspektiven: Verzweiflung am Bestehenden steht neben euphorischer Vorfreude auf Kommendes. Und auf dem schwankenden Grund der Gegenwart kippt die Geschichte unvermittelt mal in die eine, mal in die andere Richtung.

Ganz unterschiedliche Seiten zeigen sich auch in Hennings Sprache. Die kann mit dunkel verdichteten Bildern an Autoren wie Heiner Müller erinnern – und dann doch wieder in einen naiv-selbstgerechten Tonfall zurückfallen, der etwas hoffnungslos Görenhaftes hat. In dieser erstaunlichen Spreizung bleibt „Der Beginn einer neuen Welt“ zumindest immer interessant.

Autorin Theresa Henning (rechts) mit Dramaturgin Friederike Schubert vor dem Schauspielhaus. Quelle: Ilona Hottmann

Theater für die Kamera

Für die Bühne hat die Regisseurin ihren eigenen Text, der eigentlich ein Monolog ist, auf drei Figuren aufgeteilt. Hennings Inszenierung ist dabei nicht länger für ein Publikum vor Ort gedacht, sondern für die Kameras, die das Geschehen aus zum Teil ungewöhnlichen Blickwinkeln filmen. Sabrina Ceesay, Tabitha Frehner und Nils Rovira-Muñoz befinden sich daher in einer Situation, die für Theaterschauspieler ungewöhnlich ist: Sie spielen in einem vollkommen abgeschlossenen Raum.

In dessen Mitte erhebt sich ein achteckiges Podium: Verspiegelte Stufen führen zu einem vergitterten Plateau, das zur Lüftungsanlage eines Raumschiffs oder zu einer futuristischen U-Bahn-Anlage gehören könnte (Ausstattung: Raissa Kankelfitz). Vielleicht ist das Gitter auf dem silbrigen Podium ein Durchgang zur Zukunft. Die Darsteller umtanzen es jedenfalls manchmal wie ein goldenes Kalb. Das Stück aus der neuen Corona-Welt weckt so verwirrend trügerische Hoffnung.

Die einstündige Aufführung ist in der Mediathek auf der Internetseite des Schauspiels abrufbar.

Von Stefan Arndt