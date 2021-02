Hannover

Gut so: Das Team des Schauspiel Hannover setzt sich während der schwierigen Einschränkungen in der Pandemie nicht beleidigt in eine Ecke und hält die Luft an, bis alles wieder ist wie früher. Vielmehr macht es kreative Angebote an sein Publikum – zum Beispiel in Form der Digitalen Bühne, einer Onlinespielstätte, in der es nicht nur Abgefilmtes zu sehen gibt.

Der Monolog „Im Herzen tickt eine Bombe“ des kanadisch-libanesischen Erfolgsautors Wajdi Mouawad („Verbrennungen“) war jetzt die erste Premiere auf dieser Digitalen Bühne. Bereits im Juli des vergangenen Jahres war der für das Theater bearbeitete Stoff um die Erlebnisse eines jungen Geflüchteten zwischen Bürgerkrieg und dem langsamen Sterben der Mutter als Vorabskizze im Hoftheater des Schauspiels zu sehen.

Vertraute Verunsicherungen

Nun haben Regisseurin Hannah Gehmacher und Dramaturgin Friederike Schubert eine digitale Performance mit dem Ensemblemitglied Nicolas Matthews erarbeitet – einen in die Kamera gesprochenen Monolog, an dem das Publikum in einer Videokonferenz auf Zoom teilnimmt. Die Inszenierung spielt mit vertrauten Verunsicherungen bei dieser Art der Kommunikation und knüpft Mouawads Sätze so geschickt an ein Alltagserleben.

Vor allem aber spielt Matthews den wortgewaltigen Monolog über Leben und Sterben mit einer Energie und Präsenz, die eindrucksvoll zeigt, dass digitales Theater eben kein Kompromiss sein muss. Der Schauspieler kommt seinen Gegenübern fast unangenehm nah, Theater wird zum unmittelbaren Eins-zu eins-Erlebnis inmitten eines 45-köpfigen Publikums. Wie fragil solche Nähe ist, demonstriert Matthews, wenn er mit dem Raum spielt, sich vom Mikrofon entfernt oder seinen Körper kurz mit dem virtuellen Hintergrund verschmelzen lässt.

Manches am neuen Format wirkt noch unbeholfen, vor allem beim Nachgespräch, das die Möglichkeit verschenkt, dem Publikum ein abschließendes Gemeinschaftserlebnis anzubieten. Solche Details müssen wohl erst erprobt und erforscht werden. Denn das ist doch der Kern von Kultur: sich einzulassen, zu entwickeln und Initiativen zu ergreifen.

Nächster Spieltermin live auf Zoom: Mittwoch, 17. März, um 19.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Weitere Termine folgen.

Von Thomas Kaestle