Hannover

Sie sollte gar nicht hier sein. Aber die Banane, die der Held am Beginn des Theaterfilms „Aller Abend Tage“ zur eigenen Überraschung in seiner Brusttasche findet, schert sich nicht um Konventionen. Sie kann sprechen. Sie liebt Musik. Und sie will ihre Haut retten und nicht vom hungrigen Helden verspeist werden. Der aber ist nur bedingt kompromissbereit: Erst spielt er ein Lied für die exotische Frucht, dann isst er sie doch. Die Schale wirft er achtlos auf die Treppe, auf der er kurz zuvor erwacht ist.

Den Gesetzen des Theaters zufolge müsste diese Schale später im Film, der aus der Internetseite des Schauspiels kostenlos abrufbar ist, wieder auftauchen. Jemand müsste darauf ausrutschen oder – die Erwartung des Ausrutschens enttäuschend – knapp danebentreten. Der Dramatiker Anton Tschechow hat das Prinzip immer wieder gefordert: Wenn am Anfang eines Stückes eine Waffe an der Wand hänge, müsse sie am Ende auch abgefeuert werden.

Anzeige

Alles Banane

Tatsächlich gibt es später wirklich noch einen Revolver, der aber auch nicht schießt. Der Film, den Schauspieler Sebastian Jakob Doppelbauer und Regieassistent Oliver Meyer im Lockdown erdacht und produziert haben, missachtet also demonstrativ alle dramatischen Regeln. Seine Handlung ist nicht logisch oder spannend oder ergreifend. Sie ist Banane.

Auf der Suche nach dem Ausgang torkelt Doppelbauer als Hauptfigur durch die Katakomben des Theaters, in dem er sich offenbar grundlos verfangen hat. Er trinkt flaschenweise Schnaps in den wunderlichsten Farben und begegnet allen möglichen Dingen und Figuren. Munter wird dabei aus der Welt- und Kunstgeschichte zitiert: Von den Sagen Trojas bis hin zu Tarantino (in der Schrift des Abspanns) ist so ziemlich alles dabei.

Es geht um sechs: Szene aus „Aller Abend Tage“ mit Philippe Goos. Quelle: Filmstill/Schauspiel Hannover

Ein Prinz im Fernsehen

Auf der Toilette etwa trifft der Held den unglücklichen Kronprinzen Rudolf. Der österreichische Thronfolger, der sich 1889 gemeinsam mit seiner Geliebten in Schloss Mayerling erschossen hat, ist nie wirklich zur Theaterfigur geworden – es gibt aber mehrere Filme über sein Schicksal. Rudolf Prack und Omar Sharif haben die Rolle gespielt und auch der visionäre US-amerikanische Schauspieler und Showproduzent Mel Ferrer. Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Audrey Hepburn hat der Rudolfs Lebensdrama 1957 als einmaliges Live-Fernsehspiel auf die Bildschirme des Landes gebracht.

Nicht nur ihre Majestät ist verstimmt: Kronprinz Rudolf (Irene Kugler) mit Sebastian Jakob Doppelbauer als unbenannter Gitarrenheld. Quelle: Filmstill/Schauspiel Hannover

Dieses erstaunliche Format hat nun auch Doppelbauer und Meyer inspiriert: Sie haben ihren Film am Sonnabend in einer dreiteiligen Liveshow präsentiert. Vor, nach und zwischen den Filmabschnitten sitzen sie auf der Bühne des Schauspiels und parlieren über das Gesehene. Die ironische Ausstattung mit Plüschsesseln, Buddha-Figur und einem Porträt der Schauspiel-Intendantin Sonja Anders im Hintergrund betont dabei, dass alles nicht so ernst zu nehmen sei: „Aller Abend Tage“ will nicht mehr sein als eine manchmal poetische oder lustige Momentaufnahme aus einem Schauspielhaus, in dem es kein Schauspiel geben kann.

Lesen Sie auch: Intendantinnen Sonja Anders und Laura Berman im Interview.

Nach ersten Plänen sollte das Ganze nur ein digitaler Liederabend werden. Darum singt Doppelbauer auch viele Lieder von Wolfgang Ambros, Bob Dylan und Josef Harder und begleitet sich selbst an Klavier, Akkordeon oder einer oft sonderbar verstimmten Gitarre. Am Ende wird er in einer kurios-kafkaesken Gerichtsverhandlung wegen all der gebrochenen Theatergesetze zum Tod verurteilt. Die Begründung: grober Unfug und Unbrauchbarkeit. Das dürfte ein treffendes Bild für die Gefühlslage von Schauspielern im Lockdown sein. In Hannover tragen sie es mit Fassung.

Von Stefan Arndt