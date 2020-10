Hannover

So lang war die Pause noch nie: Theater und Konzertsäle waren wegen der Pandemie seit Mitte März geschlossen. Jetzt haben viele große Kulturinstitutionen den ersten Monat mit coronakonformem Spielbetrieb hinter sich. Die Zahl der Zuschauerplätze ist dabei stark reduziert – wegen des Abstandsgebots gibt es meist deutlich weniger als ein Drittel des ursprünglichen Angebots. Ist Kultur also noch immer Mangelware?

Eine erste Bilanz zeigt: Der viel beschworene Hunger auf Kultur war zumindest kein Heißhunger, der schnell befriedigt werden musste. Sogar die Hamburger Elbphilharmonie wies im vergangenen Monat darauf hin, dass trotz der Reduzierung der Plätze für fast alle Veranstaltungen noch Tickets zu haben seien. Das in normalen Zeiten notorisch ausverkaufte Haus musste zum ersten Mal ernsthaft für seine Konzerte werben – und hatte damit Erfolg. Am Dienstag teilte die Elbphilharmonie mit, dass alle bisherigen Konzerte ausverkauft gewesen seien.

Wachsendes Vertrauen

Auch in Hannover hielten sich verknapptes Angebot und Nachfrage bisher die Waage. Oper, Schauspiel und die NDR Radiophilharmonie verbuchten in den ersten Wochen der neuen Saison Auslastungen zwischen 94 und 99 Prozent. Die wenigen Plätze, die es derzeit gibt, sind also fast genau besetzt.

In Hamburg geht Elbphilharmonie-Sprecher Tom R. Schulz nun von einer weiter steigenden Nachfrage aus. „Das Hygienekonzept hat sich bewährt“, sagt er. Das Vertrauen des Publikums, dass ein Konzertbesuch kein Risiko darstellt, sei seit den ersten Konzerten im September stark gewachsen. Dass dieses Vertrauen oft der wichtigste Faktor ist, wenn es darum geht, eine Veranstaltung zu besuchen oder nicht, hat man auch in Hannover bemerkt. Die Oper konnte eine spürbare Belebung des Kartenverkaufs beobachten, nachdem sie ihr Hygienekonzept gründlich erklärt hatte.

Argument für einen Theaterbesuch: Die Lüftungsanlage auf dem Dach des Schauspielhauses. Quelle: Kerstin Schomburg

Tatsächlich geht es dabei inzwischen nicht mehr nur um Abstände zwischen den Sitzen, um zusätzliche Ein- und Ausgänge und klare Laufwege, die unerwünschte Kontakte zwischen den Besuchern weitgehend verhindern. Das Schauspiel etwa wirbt auch mit einem Foto seiner Lüftungsanlage für einen Besuch im Haus. „Unsere hochmoderne Klimaanlage führt kontinuierlich frische Luft von außen zu“, sagt Sprecher Nils Wendtland und nennt vollmundig naturwissenschaftliche Details. „Wir unterschreiten damit deutlich die empfohlenen CO2-Richtwerte von 800 ppm. Aerosole haben bei uns kaum eine Chance!“

„Klimatisierter Saal mit Frischluftzufuhr“: Das Funkhaus beim ausverkauften Eröffnungskonzert der Corona-Saison. Quelle: Micha Neugebauer

Auch die Radiophilharmonie setzt derzeit nicht allein auf die Zugkraft von Weltklassekünstlern, die bei ihr auftreten, sondern benennt in ihren Anzeigen auch klar die Eckpunkte ihres Hygienekonzeptes: „Klimatisierter Saal mit Frischluftzufuhr, klare Mindestabstände, nur ein Viertel aller Plätze im Saal belegt, Dauer ca. 1 Stunde ohne Pause.“

Schwach positives Signal

Solche Werbung wird wohl weiterhin nötig bleiben, weil sich auch das Kaufverhalten der Besucher durch Corona verändert hat. „Wir merken, dass die Menschen eher kurzfristig Tickets kaufen und nicht mehr so weit im Voraus wie sonst“, sagt Schauspiel-Sprecher Wendtland. Allerdings ist langfristig ohnehin nur wenig möglich: Oper und Radiophilharmonie, die sonst die ganze Saison im Angebot haben, verkaufen gerade nur Karten bis zum Ende des Jahres, das Schauspiel plant sogar monatsweise. Auch in der Elbphilharmonie kommen Konzerte derzeit „pandemiebedingt extrem kurzfristig in den Verkauf“, wie Sprecher Schulz sagt – darum bekomme man dort bis auf Weiteres leichter Karten als früher.

Das Signal, das die öffentlichen Kulturinstitutionen mit ihrem Neustart senden, ist also durchaus positiv, aber wohl noch nicht stark genug, um privaten Veranstaltern und freischaffenden Künstlern ernsthaft Mut zu machen. Der Hunger nach Kultur ist lange noch nicht groß genug, um alle Kulturschaffenden satt zu machen.

