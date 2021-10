In Hannover wird über die Finanzierung der Staatstheater diskutiert: Oper und Schauspiel sollen kein zusätzliches Geld erhalten, um Tarifsteigerungen zu erfüllen. Zu Wort gemeldet hatte sich bei der HAZ zunächst der frühere Technische Direktor des Staatstheaters, Andreas Post. Auf dessen Gastbeitrag haben die Intendantinnen von Schauspiel und Oper reagiert. Hier können Sie beide Beiträge lesen:

Andreas Post: „Jammern auf hohem Niveau“

Als ehemaliger Technischer Direktor der Staatstheater Hannover erinnere ich mich an die Jahre 2003 und 2004. Seinerzeit wurde von der damaligen Landesregierung unter Ministerpräsident Christian Wulff ein ähnlich hoher Sparerlass für das Staatstheater verfügt. Auch seinerzeit meinten die beiden amtierenden Intendanten Albrecht Puhlmann und Wilfried Schulz, mit den üblichen Schließungsszenarien einzelner Sparten und mit Einschränkungen der künstlerischen Arbeit drohen zu müssen.

Jetzt wiederholt sich diese Szenerie: Die Geschäftsführung (zwar in anderer Besetzung) jammert wieder auf hohem Niveau. Was ist damals nach der Ankündigung der Sparbeschlüsse passiert? Die Intendanten konnten die künstlerischen Bereiche aus den Sparmaßnahmen heraushalten. Nur die anderen Abteilungen mussten Personal einsparen. In den Bereichen Technik und Werkstätten wurden mehr als 20 betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen, befristete Verträge nicht verlängert, eine großzügige Vorruhestandsregelung wurde durchgesetzt. Auch andere Abteilungen (zum Beispiel Kostüm und Verwaltung) mussten erheblich „Federn“ lassen.

Zur Person Andreas Post war bis 2006 am Staatstheater Hannover tätig – zuletzt als technischer Direktor. Als Bühnenhandwerker hatte Post 1983 angefangen und sich in seiner Diplomarbeit mit der Bühnenmaschinerie des Opernhauses auseinandergesetzt. 1984 wechselte er als technischer Direktor ans Staatstheater Braunschweig. 1991 kehrte er nach Hannover zurück und begleitete den Neubau des Schauspielhauses in der Prinzenstraße. 2001 wurde er technischer Direktor des Staatstheaters.

Und was geschah dann? Der Ballhof wurde nach den Wünschen von Intendant Schulz großzügig umgebaut, die dortige Probebühne zu einer zusätzlichen Spielstätte aufgerüstet. Gleiches geschah in der Cumberlandschen Galerie. Die Bühnenbilder wurden immer aufwendiger, technisch komplizierter und sprengten den Budgetrahmen. Es wurden die Probenzeiten für Neuproduktionen ausgedehnt. Man brauchte zusätzliche Probebühnen. Es wurde das „Produktionszentrum“ in Ahlem geschaffen, wo zudem noch mehr Platz für die Magazinierung der völlig überdimensionierrten Bühnenbilder war.

„Der Apparat hat sich zwischenzeitlich noch mehr aufgebläht“: Andreas Post kritisiert die Theaterleitungen. Quelle: privat

Die nicht künstlerischen Abteilungen mussten mit weniger Personal noch mehr leisten. Hat man aus der damaligen Situation gelernt? Hat man die auch von mir seinerzeit geforderte Änderung der kostenintensiven Produktionsmethoden und eine Reform der Betriebsführung in die Wege geleitet? Hat man gelernt, die vorhandenen Ressourcen kostenbewusst einzusetzen?

Ich behaupte, dass dies nicht der Fall ist. Im Gegenteil: Der Apparat hat sich zwischenzeitlich noch mehr aufgebläht, und man macht sich immer noch nicht bewusst, dass man sich fast ausschließlich von Steuergeldern ernährt. Ich glaube, die amtierende Geschäftsführung der GmbH muss zur Kenntnis nehmen, dass auch mit „nur“ 70 Millionen Euro ansprechendes Theater gespielt werden kann und nicht die Existenz des ganzen Betriebes auf dem Spiel steht.

„Erschreckende Fantasielosigkeit der amtierenden Geschäftsführung“

Diese bittere Erfahrung musste man in diesem Hause vor 17 Jahren schon einmal machen. Und die Ballettsparte existiert immer noch. Von daher wirkt die erschreckende Fantasielosigkeit der amtierenden Geschäftsführung bezüglich ihrer Argumentation eher befremdlich, denn auch damals waren die Staatstheater in Braunschweig und Oldenburg von den Einsparungen verschont geblieben. Stattdessen werden Forderungen nach noch mehr Geld für (sicher in Teilen notwendige) Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen gestellt.

Zur Klarstellung muss an dieser Stelle jedoch erwähnt werden, dass die im Begleitartikel genannte Tontechnik nicht aus dem Jahr 1985 stammt, sondern 1997/1998 im Zuge der Sanierung der Bühnentechnik des Opernhauses eingebaut wurde, zusammen mit zwei neuen Tonstudios, natürlich nach dem damaligen Stand der Technik. Auch das in dem Artikel genannte Dach des Bühnenhauses ist im Zuge der damaligen Gesamtsanierung umfangreich instand gesetzt worden inklusive innen liegender Wärmedämmung. Mit anderen Worten: Es ist immer großzügig investiert worden.

Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch möchte ich sagen, dass die GmbH schon immer Bauherrin bei ihren Großprojekten war – und das war auch gut so. Denn dadurch haben wir es immer geschafft, alle großen Bauprojekte innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens abzuschließen. Zur Erinnerung: Darunter waren unter anderem folgende Großprojekte: der Umbau des Zuschauerraumes der Oper, der Neubau des Schauspielhauses, die Sanierung der Bühnentechnik der Oper, der bereits erwähnte Umbau des Ballhofes, die Sanierung der Cumberlandschen Galerie und vieles mehr. Andreas Post, früherer Technischer Direktor am Staatstheater

„Effizienter Theaterbetrieb“: Das Opernhaus Hannover. Quelle: Michael Thomas

Das Leitungsteam von Oper und Schauspiel antwortet: „Sollen wir in Provinzialität rutschen?“

Vor 15 Jahren haben sich die Staatstheater Hannover von ihrem damaligen technischen Direktor Andreas Post getrennt. Nun ist Herr Post noch mal ins Rampenlicht getreten – nicht im Theater, sondern in der HAZ. Schade. Man merkt, dass Herr Post seitdem nicht mehr im Theater gearbeitet hat.

Herr Post stellt zu Recht fest, dass vor 17 Jahren Personal abgebaut wurde. Von den Einsparungen waren nicht nur Verwaltung und Technik betroffen, sondern auch die künstlerischen Ensembles, der Chor und das Orchester. Die Theaterleitung hat trotzdem in den letzten 15 Jahren die künstlerische Qualität und die künstlerische Arbeit in allen Bühnen in den Vordergrund gestellt und ausgeweitet. Die sogenannten nicht künstlerischen Abteilungen müssen nicht nur mehr leisten, sie können auch mehr leisten. Denn die Geschäftsführung hat in den vergangenen 15 Jahren alle Prozesse und Abläufe durchleuchtet und die Effizienz des Theaterbetriebes verbessert. Sonst wäre diese Leistungssteigerung nicht möglich gewesen. Darauf können die Beschäftigten und die Geschäftsführung stolz sein.

Zur Person Laura Berman ist seit 2019 Intendantin der Staatsoper Hannover. Zuvor war sie Operndirektorin des Theater Basel. Sonja Anders ist seit 2019 Intendantin des Schauspiel Hannover. Zuvor war sie Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Theater Berlin. Jürgen Braasch ist kaufmännischer Geschäftsführer der Staatstheater GmbH. Nach Stationen am Schauspielhaus Bochum und dem Theater Freiburg wechselte er 2006 nach Hannover.

Hervorragende Produktivität

Die Vermutung von Herrn Post, ein „Apparat“ wäre aufgebläht worden, hat mit der Realität im Theaterbetrieb nichts zu tun. Die Produktivität und Effizienz der Staatstheater Hannover ist auch im Vergleich zu anderen Theatern ähnlicher Qualität hervorragend. Die Staatstheater Hannover können sich in der künstlerischen Arbeit mit den Städtischen Bühnen Köln, dem Württembergischen Staatstheater Stuttgart und den Städtischen Bühnen Frankfurt messen. Die Förderung des Theaters in Hannover ist dabei jedoch viel niedriger als in diesen Städten. Gleichzeitig ist die Zahl der Besucher gleich hoch (Frankfurt) bzw. weitaus höher als an den anderen Bühnen (Köln).

„Schon heute ist das Land Niedersachsen bei Ausgaben für Kultur auf einem der letzten Plätze im Vergleich der Bundesländer“: Jürgen Braasch (von links), Laura Berman und Sonja Anders. Quelle: Villegas

Das zeigt zum einen, wie sehr das Publikum in Niedersachsen und vor allem in Hannover seine Theater schätzt. Es zeigt auch, dass die Staatstheater Hannover im Vergleich mit den anderen Bühnen sehr kostenbewusst arbeiten. Die zur Verfügung gestellten Steuergelder werden sehr sorgfältig verwendet. So sind die Zuwendungen für die Staatstheater Hannover in den letzten 15 Jahren um 38,5 Prozent gestiegen. Im Vergleichszeitraum sind die Vergütungen der Beschäftigten durch Tarifabschlüsse um 42,5 Prozent gestiegen. Diese über die Zuwendung des Landes hinausgehenden Tarifsteigerungen konnte die Geschäftsführung durch effiziente Steuerung des Betriebes bisher noch auffangen.

Angriff auf die Beschäftigten

Wenn nach Plänen der Minister Thümler und Hilbers das Land Niedersachsen jetzt den Theatern die Tariferhöhungen gleich für drei Jahre nicht finanzieren will, ist das ein Angriff auf die Beschäftigten, die hervorragende Arbeit leisten. Sie haben die Tariferhöhungen verdient. Sie ihnen vorzuenthalten grenzt an einen Angriff auf die Tarifautonomie. Deshalb wird dieser Protest auch getragen von den Beschäftigten und den vier Gewerkschaften, die an den Niedersächsischen Theatern vertreten sind. Der Protest, bei dem wir die Landesregierung um Hilfe bitten, richtet sich ausdrücklich gegen diese Nicht-übernahme von Tariferhöhungen.

Die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH, als größtes Theater des Landes Niedersachsen und als das Theater der Landeshauptstadt Niedersachsens, spielt auf sehr hohem Niveau. Auch die vielen Besucherinnen und Besucher schätzen diese hohe Qualität, die lokal und überregional viel Anerkennung bekommt. Darum unterstützt, neben den Beschäftigten und den Gewerkschaften, auch das Publikum den Protest.

Niedersachsen liegt hinten

Das Land Niedersachsen und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, insbesondere der Landeshauptstadt, müssen sich fragen, ob sie ihr Theater auf diesem Niveau behalten wollen, ob sie ein Theater behalten möchten, dass sich mit den Theatern anderer Großstädte messen kann, oder ob sie mit dem Theater in Hannover, aber auch mit den anderen Theatern in Niedersachsen, in die Provinzialität abrutschen wollen. Schon heute ist das Land Niedersachsen bei Ausgaben für Kultur auf einem der letzten Plätze im Vergleich der Bundesländer. Ein weiterer Abstieg des Landes sollte verhindert werden.

Wir müssen Herrn Posts Erinnerungen an seine Zeiten am Staatstheater trüben. Auch zu seiner Zeit sind die Großprojekte nicht so abgelaufen, wie sie geplant waren. Und als Bauherr war zu seiner Zeit das staatliche Baumanagement tätig und nicht originär das Theater. Sein derzeitiger Nachfolger hat seit 2006 alle Baumaßnahmen als Bauherr abgewickelt und ist bislang immer im Zeit- und Budgetrahmen geblieben. Die überhitzte Baukonjunktur mit Preissteigerungen von über 20 Prozent in den letzten 30 Monaten lässt sich aber nicht mehr im Projekt ausgleichen.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Unterstützerinnen und Unterstützern, den Gewerkschaften und unserem Publikum für den breiten gemeinsamen Appell an die Politik, gerade in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Zusammenhalt nötiger denn je ist. Sonja Anders (Intendantin Schauspiel Hannover), Laura Berman (Intendantin Oper Hannover), Jürgen Braasch (Kaufmännischer Geschäftsführer der Staatstheater GmbH)

