Schauspiel und Oper machen Vorfreude auf erste Premieren

Hannover

Lange hat es nicht gedauert: Schon mit seinem ersten Auftritt an seinem neuen Arbeitsplatz ist Germán Olvera das Topthema bei den Pausengesprächen in der hannoverschen Staatsoper. „Der Mexikaner“, wie er vorerst der Einfachheit halber von vielen genannt wird, hat das Publikum beim Eröffnungskonzert der ersten Spielzeit binnen Minuten aus der Reserve gelockt. Der neue Bariton des Hauses bringt die Auftrittsarie des Figaro aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ so lässig und virtuos, so auftrumpfend und selbstironisch über die Bühne, dass ihm die Herzen der Zuhörer nur so zufliegen.

Befürchtungen zerstreut

Vergessen scheinen so die Befürchtungen, die neue Intendantin Laura Berman könne mit ihrem Team nicht an das anknüpfen, was das über Jahre gewachsene bisherige Sängerensemble allabendlich geboten hat. Zumal Olvera nicht das einzige Mitglied im neuen Ensemble ist, das mit Beifall überschüttet wird: Der chinesische Tenor Long Long stellt sich als Puccinis Rudolfo unter großem Jubel als der neue starke Mann für das italienische Fach vor, und zu welchen Stimmwundern die Sopranistin Barno Ismatullaeva fähig ist, lässt sie in der Arie der Mimì zumindest schon einmal aufblitzen.

Leuchten und Fülle

Fabelhaft gelingt auch der Einstand von Hailey Clark, der zweiten neuen Primadonna an der Staatsoper. Die Amerikanerin ist ein ganz anderer Stimmtyp als Ismatullaeva: ein schlanker, fokussierter, leuchtender Sopran, der sich wunderbar mit der tiefgründigen Fülle in der Stimme ihrer usbekischen Kollegin ergänzt.

Mercedes Arcuri stellt klar, dass Hannover eine prachtvolle Koloratursopranistin hat, Nina van Essen bezaubert mit weichem, fabelhaft beweglichem Mezzo, und auch die Tenöre Rupert Charlesworth und Philipp Kapeller, Bariton Hubert Zapiór und weitere neue Solisten lassen keinen Zweifel, dass Stimmexperten in Hannover auf ihre Kosten kommen werden.

Bunte Stückauswahl

Die Auswahl der Stücke ist dabei etwas bunter als bisher üblich: Die französische Monumentaloper „La Juive“, die als erste Premiere am 14. September zu erleben sein wird, bringt musikalische Farben ins Opernhaus, an die mancher im Publikum sich erst gewöhnen muss – die ersten Auszüge daraus ernten eher abwartenden Applaus.

Dass das Opernpublikum aber grundsätzlich zugänglich für Neues ist, zeigte der starke Zuspruch bei den Auszügen aus „Nixon in China“: Komponist John Adams, Jahrgang 1947, mischt ohne Scheu Elemente der Minimal Music mit Wagnerscher Opulenz und traf damit auf offene Ohren. Mit Händels „Alcina“ wird es lupenreine Barockmusik zu hören geben, und die „Märchen im Grand Hotel“ versprechen saftige Operette.

Improshow am Schauspiel

Auch im Schauspielhaus stellte sich derweil das neue Ensemble vor: Die Improshow „1 Minute“ gab aber vor allem Einblick in den neuen Geist des nun von Sonja Anders geleiteten Hauses. Alle 32 neuen Ensemblemitglieder hatten jeweils eine Minute Zeit, um sich auf der Bühne zu präsentieren: Gur gelaunt sangen oder stolperten sie oder übten mit dem Publikum die Aussprache ihres noch ungewohnten Namens.

Vorfreude auf den Saisonstart

Was das für künftige Produktionen heißt, war dabei noch nicht zu erkennen – die ersten Premieren folgen in zwei Wochen. Sehr unterhaltsam war der Abend aber allemal. Dass Anders dazu auch Gäste aus Oper und Ballett eingeladen hatte, unterstrich zudem genau wie das große gemeinsame Theaterfest ihren festen Willen zur Grenzüberschreitung zwischen den Sparten. Grund für Vorfreude auf den richtigen Saisonstart gibt es so in beiden Häusern mehr als genug.

Am Freitag, 13. September, zeigt das Schauspiel„Zeit aus den Fugen“. Am Sonntag, 15. September, folgt „Platonowa“. Die Oper startet am Sonnabend, 14. September, mit „La Juive“.

Von Stefan Arndt