Schauspieler Matthias Brandt liest im Pavillon aus seinem Roman „Blackbird“

Es beginnt mit einem Ende. Nicht dem Ende der Geschichte, aber dem Ende eines Lebens. Der Teenager Motte will seinen Freund Bogi im Krankenhaus besuchen. Motte kann Bogi kurz sehen, ist sich aber nicht sicher, „ob das überhaupt noch Bogi war“. Matthias Brandt schaut ins Publikum. „Es war, als ob mir mein ganzes Gewicht in die Füße gerutscht und es unmöglich wäre, jemals wieder hier wegzugehen“, liest er, und bei „Füße“ nimmt er drei Anläufe: „F-f-füße.“ Sein Blick irrt durchs Scheinwerferlicht.

Jens Thomas am Flügel schickt dazu ein paar schwebende Seifenblasentöne in den Saal, und nachdem sie geplatzt sind, schickt er neue Töne hinterher, um einen Halbton verschoben. Motte muss draußen warten, plötzlich ist Alarm, Ärzte rennen, und schließlich sieht Motte durch die halboffene Tür, wie Bogis Vater, ganz schief ist er, ein Fenster öffnet.

Ein Schauspieler, der auch schreiben kann

Matthias Brandt ist nicht nur ein außergewöhnlicher Schauspieler und Hörbuchsprecher, er kann auch schreiben, und der Roman „Blackbird“, aus dem er am Sonntagabend im Pavillon gelesen hat, begleitet von Jens Thomas am Grotrian-Steinweg, ist schon sein zweites Buch. Brandt sitzt da, die Linke in der Hosentasche, die Rechte auf dem Flügel neben ihm, er spielt kaum, ist ganz Stimme, und in seinem Profil erkennt man manchmal seinen Vater Willy Brandt.

„Blackbird“ handelt von den Jugendlichen Motte und Bogi und ihrer Clique, und zunächst auch davon, dass Motte in eine Jacqueline verschossen ist, aber diesen Teil lässt Brandt bei der Lesung weg. Irgendwann taucht Steffi auf, die nicht so etepetete wie Jacqueline ist; zu Bogis Beerdigung bringt sie einen Underberg-Gürtel und einen Kassettenrecorder mit der „America“-Schnulze „A Horse With No Name“ mit. Bogi mochte „Mädchenmusik“.

Bei der Lesung im Pavillon ist Jens Thomas viel mehr als nur ein Sidekick am Piano. Quelle: Nancy Heusel

Geschichte ist wunderbar witzig erzählt

Die Geschichte ist schwer, aber wunderbar und witzig erzählt, weil Motte mühsam seine coole Fassade zu wahren versucht, die Urne als „Büchse“ bezeichnet, vom Kennenlernen beim Fasching erzählt (Bogi ging, mit Spülschwämmen an der Mütze, als ausgelaufene Batterie), von den „zahnfleischfarbenen Sohlen“ der Pantoffeln von Bogis Vater, und von der „Bekloppten-Bastelgruppe“ in der Psychiatrie, in die Motte musste, weil er nach Bogis Tod nicht mehr sprach.

Jens Thomas ist viel mehr als nur ein Sidekick am Piano: Er improvisiert zu Brandts Sätzen, steigt dann auch mal – als Stücke wie „Blackbird“ von den Beatles oder besagtes „A Horse With No Name“ im Text auftauchen – in diese Songs ein. Doch seine Melodien habe mit den Originalen wenig zu tun, außerdem schütteln sie Tempi und Takte ab und geistern oder toben durch den Raum, Thomas singt und jammert und haucht dazu, manchmal macht er auch Geräusche, die wie Obertongesang klingen, und man hat das Gefühl, dass das alles überhaupt nicht anders gespielt werden kann.

Am Ende stehen Brandt und Thomas am Rand der Bühne, vor dem Verbeugen haben sie sich umarmt, das Publikum im (mit Corona-Lücken) ausverkauften Saal klatscht und klatscht und klatscht und klatscht. Und beim Rausgehen hängt einem immer noch der letzte Satz im Kopf, den Brandt gelesen hat, der letzte Satz des Buches, einem der schönsten letzten Büchersätze überhaupt. Die Geschichte endet mit einem Anfang.

Blackbird Blackbird Cover Matthias Brandt Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Zum Nachhören und Nachlesen Matthias Brandts Roman „Blackbird“, 2019 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, gibt es seit 2021 auch als Taschenbuch, und es soll im April in einer noch mal neuen Ausgabe (336 Seiten, 12 Euro) herauskommen. Sehr empfehlenswert, wenn auch leider ohne die Musik von Jens Thomas: das Hörbuch, erschienen bei Tacheles, 418 Minuten, knapp 14 Euro. Matthias Brandt liest natürlich selbst. Ungekürzt.

Von Bert Strebe