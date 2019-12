Hannover

Eine zerstörter Straßenzug im Nachkriegswien, ein Feld voller Mohnblumen: Diese beiden an die hintere Bühnenwand geworfenen Standbilder sind immer zu sehen, wenn Caroline Peters im Schauspiel aus Ingeborg Bachmanns Roman „Malina“ liest. Die Mohnblumen, sagt sie, hätten etwas mit Paul Celan zu tun, der während seiner Beziehung zu Bachmann ihr immer wieder solche Blumen gepflückt hätte.

Caroline Peters liest „Malina“. Quelle: Samantha Franson

Das zerstörte, nach dem Zweiten Weltkrieg gerade wieder im Aufbau begriffene Wien ist das Wien, in dem dem Roman spielt und in dem Bachmann zu dieser Zeit auch in einem kleinen Zimmer wohnte: „Das Zimmer“, erzählt Caroline Peters, „zeichnete sich dadurch aus, dass es vier Wände, Fenster, ein Dach und eine Tür hätte, eher selten zu dieser Zeit.“

„Es war Mord “

Caroline Peters liest „Malina“. Quelle: SAMANTHA FRANSON

Im Roman geht es um eine namenlose Ich-Erzählerin und Schriftstellerin, die versucht, mit Ivan, einem ungarischen Finanzberater, glücklich zu werden, es aber nicht schafft, weil er mit ihrer Emotionalität und Hypersensibilität nicht zurecht kommt, die wiederum ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg und seinen Schrecken hat. Darüber spricht sie mit Malina, ihrem Mitbewohner, der immer da ist und sich um sie sorgt, letztlich aber den zunehmenden psychischen Problemen der Erzählerin nichts entgegen setzen kann, so dass sie am Ende in den Ritzen der Wohnung verschwindet – Symbol für einen Suizid. „Es war Mord“, ist der letzte Satz des Romans.

Das Buch sei, sagte Ingeborg Bachmann einmal, eine Autobiographie, allerdings „nicht im herkömmlichen Sinn“. Es geht um die Unmöglichkeit des Schreibens für Bachmann und die Ich-Erzählerin, vor allem in einer Welt männlich dominierter Sprache, es geht aber auch um die Sinnlosigkeit der Worte angesichts des Zweiten Weltkriegs.

Direkt ins Unglück

Caroline Peters bringt also keine leichte Kost mit. Peters liest jeweils ein kleines Stück aus jedem der drei Teile des Buches, stellt die Figuren vor, lässt die Ich-Erzählerin aus ihrem Glück mit Ivan mit nur kleinem Bogen über Malina direkt ins Unglück schlittern.

Peters, die seit 2014 zum Ensemble des Wiener Burgtheaters gehört und durch ihre Rolle als Sophie Haas in „ Mord mit Aussicht“ auch als Fernsehschauspielerin bekannt wurde, liest die Ich-Erzählerin mit trockener Distanz. Sie liest weniger als Figur, eher, als würde sie die Figur und ihr langsames Verschwinden von außen betrachten. Stellen, an denen die Erzählerin ihre Umgebung besonders übersteigert betrachtet, wirken dabei fast als würden sie mit leicht ironischem Tonfall gelesen.

Peters fügt den von ihr gelesen Stellen kaum etwas hinzu – am Anfang gibt es eine kleine Einführung, ansonsten stehen die Stellen für sich selbst, ohne Zusammenfassungen oder Erklärungen. So ist der Abend damit nicht unbedingt eine Einführung ins Verständnis oder in die Handlung von Ingeborg Bachmanns einzigem Roman – aber dennoch eine gute Einführung in die verzweifelt-emotionale Welt des Buches, die, je nach Deutung, auch die emotionale Welt Bachmanns war.

Lesen Sie auch:

Caroline Peters in „ Mord mit Aussicht“.

Von Jan Fischer