Hannover

Pop ist immer beides: ein Flehen und ein Versprechen. Jemand fleht um Liebe, Anerkennung, Zuneigung, Ruhm, Gerechtigkeit, und die Musik verspricht, dass das schon irgendwie in Ordnung geht.

Mit diesen großen Sehnsüchten und großartigen Versprechen spielt „Held*innen“, ein musikalischer Abend, den die Dramaturgin Friederike Schubert zusammen mit Tobias Vethake (Arrangements und musikalische Leitung) und Vanessa Maria Sgarra (Bühne und Kostüme) im Schauspielhaus eingerichtet hat.

Der ganz große Wums

Große Musik braucht eine große Bühne. Zu Beginn, bei „Sinnerman“ von Nina Simone, fährt ein gewaltiges Amphitheater, das aussieht wie aus aus gewaltigen Lautsprecherboxen aufgebaut, aus der Unterbühne hoch. Das Theater kann so etwas: Nebel, Lichtdome, Showtreppe, der ganz große Wums. Aber kann das Theater auch Musik? Wenn Schauspieler singen, dann merkt man oft, dass eben doch keine Rockstars auf der Bühne stehen. Oft poltern die Songs müde scheppernd dem Ende entgegen. Das ist auch hier manchmal so. Aber eben nur manchmal. Manchmal ist es auch große Show, Flitterglitterglamour mit Überwältigungskraft. Tabitha Frehner, Pauline Jacob, Caroline Junghanns, Torben Kessler, Nicolas Matthes und Nils Rovira-Munoz singen beachtlich. Und tanzen können sie auch.

Szene aus „Held*innen“. Quelle: Kerstin Schomburg

Anders als bei den legendären Musikabenden eines Franz Wittenbrink zwingt Regisseurin Friederike Schubert die Musik nicht in einen besonderen Rahmen. Gesungen wird hier nicht im Flugzeug oder im Stadion, sondern: auf der Bühne. Die hat eine Showtreppe und damit einen Nachteil: Vieles geschieht hinten, weit entfernt vom Publikum. Da muss man mit breitem Pinsel malen, ironische Feinheiten, überraschende Arabesken kann man sich kaum erlauben.

Bei der Premiere kam es im letzten Drittel zu erheblichen Technikproblemen: Die Musik wurde zu einem Zirpen verzerrt, die Regisseurin kam auf die Bühne und unterbrach das Spiel. Nach einer kurzen Pause ging’s reibungslos weiter. Dieser Einbruch der Wirklichkeit in eine Theaterbehauptung war sehr schön, so schön, dass man kurz auf die Idee kommen konnte, er sei Teil der Inszenierung.

Jenseits der Norm

Nach 19 großen Nummern aus der Popgeschichte (darunter „ Truth Hurts“ von Lizzo, „Creep“ von Radiohead und „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus) wird mit David Bowies „Heroes“ der Höhepunkt der Show erreicht und das große Versprechen eingelöst: Nils Rovira-Munoz zeigt, dass man sich auch tanzend selbst verwirklichen kann. Zuvor wurde mit „You can go your own way“ von Fleetwood Mac und „Freedom“ von George Michael das Leben jenseits der Norm gefeiert. Das Publikum klatscht dazu gelegentlich im Takt. Kurios.

Als Zugaben gab’s schönen Popkitsch von gestern: „Halt’ Dich an Deiner Liebe fest“ von Ton Steine Scherben und „Don't Dream It's Over“ von Crowded House. Auch das weitgehend unironisch dargeboten.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt