Hannover

Es sind besondere, es sind bewegende Zeiten. Und darauf muss auch die Kunst, die Musik besonders reagieren. Hannovers Staatstheater machten das am Sonnabend mit einer Sonderveranstaltung im gut besuchten Schauspielhaus unter dem Titel „Mir! Sholem! Frieden!“. Und der Untertitel sagte schon alles: „Stoppt den Krieg – Solidarität mit der Ukraine“

Rockgetriebene Balladen

Um das zu fördern können solche Abende wertvoll sein. Wenn sich rockgetriebene Balladen mit gesungenen Gebeten, gefühlvollen Appellen, einfühlsamen Gedichten und schlichten Berichten aus dem Kriegsgebiet vereinen.

Wenn da beispielsweise Yuriy Gurzhy (Kumpel in Wladimir Kaminers „Russendisco“) seine E-Gitarre energisch zur Seite schiebt und einfach erzählt, was er hört, wenn er mit seinem Kumpel Georgij in Kiew telefoniert – ja, das geht noch – und im Hintergrund Kriegsgeräusche wahrnimmt. Wenn er davon spricht, dass das Studio, in dem er früher seine Musik in Kiew aufgenommen hat, zerstört ist – ebenso wie das Haus in Charkiw, in dem man vor nicht allzu langer Zeit gekifft hat.

Rocken für den Frieden: Yuriy Gurzhy von der „Russendisco“ im Schauspielhaus. Quelle: Nancy Heusel

Brennende Straßen

Der Spaß ist weg, der Alltag, die Normalität, das Leben. Es geht um „brennende Straßen“, „Ausharren in Bunkern“ und die „russischen Mördergranaten“, die Väter töten, die doch nur Wasser für ihre Familien holen wollen – so die Schriftstellerin Valzhyna Mort.

Ein Krieg, der Städte zerstört: Ministerpräsident Stephan Weil erinnerte in seiner emotionalen Rede daran, dass auch Hannover eine zerstörte Stadt war, Niedersachsen Flüchtlinge aufgenommen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, der unzählige Menschen zur Flucht gezwungen hat. Und Niedersachsen es jetzt wieder tut: „Ich spüre eine überwältigende Hilfsbereitschaft.“ Man befinde sich nun in einer Situation, die noch vor zwei Wochen undenkbar gewesen sei – in der nun Männer „mit unvorstellbarer Tapferkeit ihre Heimat verteidigen“. Sein Appell: „Niemals aufhören, für den Frieden zu kämpfen.“

Belit Onay, Sonja Anders und Stephan Weil. Quelle: Nancy Heusel

Onay: Hoffentlich kann Hannover eine Zuflucht sein

Und dann der emotionale Höhepunkt: Vier Sänger und Sängerinnen der Staatsoper schreiten auf die Bühne und schmachten das „Gebet für die Ukraine“ des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko, der geistlichen Hymne der Ukraine – da tupften sich doch etliche im Publikum die Augen ab.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bekennt offen, dass es schwierig sei, die richtigen Worte zu finden. So viele Geschichten habe er von Geflüchteten aus der Ukraine gehört, so viel über das gegenwärtige Leid. Er hoffe, dass Hannover eine Zuflucht bieten kann, in der die geflüchteten Menschen aus der Ukraine endlich zur Ruhe kommen können.

Ganna Gryniva Quelle: Nancy Heusel

Russische Tänze

Zur Unterstützung rufen an diesem besonderen Abend auch Katja Sigutina von TaMaR, einer jungen jüdischen Plattform, und Yevgen Bruckmann von der Liberalen Jüdischen Gemeinde auf.

Und auch pure Musik kann ein Appell sein, wie Generalmusikdirektor Stephan Zilias zusammen mit Julia Strelchenko am Klavier beweist mit den klug gewählten „Russischen Weisen und Tänzen“ des ukrainischen Komponisten Sergei Bortkiewicz.

Musiker:innen des niedersächsischen Staatsorchesters. Quelle: Nancy Heusel

Murat Dikenci und Sasha Marianna Salzmann Quelle: Nancy Heusel

Hoffnung? Ja, die gibt es, wenn man solche Abende erlebt. Und Gedichte hört, wie die von Yevgenia Belorustes: Die Zukunft, heißt es in einem, ist die Tänzerin auf dem dünnen Strich des Horizonts. Und manchmal schafft sie es, durch den Feuerkreis der Sonne zu springen.

Die Staatstheater vermitteln Kontakt zu Organisationen, die um Geldspenden und Unterkünfte bitten, bei Behördengängen helfen, und die Informationen zu aktuell benötigten Sachspenden geben können.

Von Henning Queren