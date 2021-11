Hannover

Hätte Alanis Morissette wohl auch nicht gedacht, dass sie mal den Soundtrack zum Aschenputtel geben würde. Doch nun schallt ihr „Hand in my Pocket“ aus den Boxen des Schauspielhauses, ein Lied über unbeirrbaren Trotz-allem-Optimismus, während auf der Bühne gegärtnert wird. Urban Gardening, wie das heute heißt.

In der Fassung des Staatstheaters (Regie: Swaantje Lena Kleff) ist Aschenputtel zwar auch eine Magd, aber eine laute, bunte, aufgeweckte junge Frau (Viktoria Miknevich), die versucht, aus ihrem Leben das Beste zu machen und wenigstens in ihrem begrenzten Territorium, eben diesem Garten, so selbstbestimmt wie möglich zu handeln. Was natürlich gar nicht so einfach ist, wenn man in Abhängigkeit lebt von der bösen Stiefmutter (Miriam Maertens) – die den Garten verhökern möchte, um ihre Verschwendungssucht zu refinanzieren.

Aschenputtel und der Prinz als junge Freigeister Florence und Louis: Viktoria Miknevich und Fabian Dott im Schauspielhaus. Quelle: Kerstin Schomburg

Dass Geld zumindest im Märchen wirklich nicht glücklich macht, zeigt auch der zweite Handlungsstrang. Denn Prinz Louis (Fabian Dott) leidet. Weil er auch einen eigenen Kopf hat und mit dem Umstand, seine Lebensplanung nach einem Gefallen zu richten, den sein Vater dem schwedischen Königskollegen schuldet, so gar nichts anfangen kann. Per Zufall trifft er Aschenputtel, die hier Florence heißt. Aus einem Streit um ein Fahrrad eröffnen sich für beide Chancen. Den Garten zu erhalten. Und die Träume.

Der Griff ins Lachfach

Spätestens beim König merkt das Publikum im Schauspielhaus, wie sich die Geschichte außer mit Neunzigerjahre-Pop vom natürlichen Pathos der grimmschen Vorlage befreit: mit Humor. Denn Philippe Goos gibt den Regenten als cholerischen Kinski-Verschnitt, der schneller redet als er denkt, in einem Kostüm zwischen Raumschiff Orion und Love-Parade rumläuft (Kostüme: Miriam Schubach) und Hobbyauktionator ist. Auch alle anderen Figuren dürfen in den richtigen Momenten tief ins Lachfach greifen, Es gibt viele kleine, aber effektive Regieeinfälle, und in den Dialogen stimmt das für Comedy so wichtige Timing.

Und so suchen und finden die jungen Leute gegen alle Widerstände - hier Garten weg, da Standesdünkel - ihr selbstbestimmtes Leben, die Stiefschwester (Nora Quest) feiert popcornessend mit, und der König tanzt Moonwalk.

Das Haus, das aus der Tiefe kommt

Wie man überhaupt dem fünfköpfigen Ensemble den Spaß am Spiel und an den vielen Comedyelementen ansieht. Natürlich verstehen die Kinder im Saal nicht jede Anspielung, aber sie können die Geschichte leicht mitverfolgen und haben an Slapstickeinlagen laut ihren Spaß. Auch das erwachsene Begleitpersonal im Raum wird vorzüglich unterhalten.

Die Bühne (Anne Horny) ist bunt und wird auf ganzer Breite genutzt. In ihrem Zentrum steht ein Haus, das je nach Bedarf aus dem Bühnenboden hochgefahren wird. Und entweder die Lebenswelt von Aschenputtel oder die von Stiefmutter und Stiefschwester preis gibt.

Am Ende wird alles gut, es kommt fast zum Kuss, dann geht das Licht aus und wieder an, das Ensemble wird nach tempo-, einfalls- und pointenreichen 90 Minuten zurecht gefeiert, und bekommt am Ende der Premiere neben dem Hinweis auf die Anti-Kürzungs-Kampagne „#rettedeintheater“ sogar noch ein paar Urban-Gardening-Tipps im Programmheft mit auf den Weg.

Nächste reguläre Vorstellungen am 14. und 21. November, für Schulklassen gibt es wochentags Vormittagstermine. Alle Infos: staatstheater-hannover.de

Von Uwe Janssen