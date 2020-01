Hannover

Das waren hohe Erwartungen, damals. 2012 inszenierte Lars-Ole Walburg die Uraufführung von Nis-Momme Stockmanns „Tod und Wiederauferstehung der Welt meiner Eltern in mir“ am Schauspiel Hannover. Ein starkes Stück hatte einen starken Regisseur gefunden.

Stockmanns kaleidoskopartige Geschichte von einem Bankmenschen, der den radikalen Ausstieg wagt, von einsamen Seelen und biederen Hauswirten in einem Hochhaus hatte das Zeug dazu, auch an anderen Theatern groß rauszukommen. Was allerdings nicht geschah. Vielleicht war das Stück, das in Walburgs Inszenierung fünf Stunden dauerte, zu groß gedacht oder auch zu locker gebaut.

Die Größe und Breite der Sache hat aber auch einen entscheidenden Vorteil: „Tod und Wiederauferstehung ...“ ist ein schönes Ensemblestück mit vielen stark voneinander abgesetzten Rollen. Jetzt hatte es im Studiotheater an der Expo-Plaza Premiere, der Spielstätte für den Schauspielnachwuchs, der an der Musikhochschule Hannover ausgebildet wird. Für die Studentinnen und Studenten im 5. Semester ist es die erste abendfüllende Arbeit unter echten Theaterbedingungen. Für die Zuschauer ist es ein runder Theaterabend zu moderaten Konditionen (Eintritt: acht Euro) – und mit der Chance, hier die Stars von morgen kennenzulernen.

Diese besondere Sprödigkeit

Alle Darsteller und Darstellerinnen sind auf ihre Art gut und sehenswert, und jeder aus dem Jahrgang dürfte nach der Ausbildung an irgendeinem Theater einen Vertrag bekommen, aber zwei aus dem Ensemble fallen aus dem Rahmen: Mark Tumba und Cecilia Pérez. Mark Tumba, ein schlaksiger Zwei-Meter-Mann, spielt die korpulente Margot, die Ehefrau des Hauswarts Kaschinski, der über eine Weltkriegsbombe im Kellergeschoss wacht. Er macht das sehr stark und mit schönem Tempo, locker wirft er die Hausfrau auf die Bühne, ohne sie mit zu starken Strichen zu karikieren. Sehr souverän und cool und intelligent.

Cecilia Pérez spielt die Frau aus dem 13. Stock, in die sich der Aussteiger verliebt. Sie hat etwas ungemein Flirrendes, eine besondere Sprödigkeit, die irgendetwas sehr Mädchenhaftes gleichzeitig kaschiert und herausarbeitet. Merkwürdig, aber möglich: Sie ist gleichzeitig sehr jung und verdammt alt. Zwischen Kopf- und Bruststimme wechselnd, balanciert sie am Nervenzusammenbruch vorbei. Und dann ist da in ihrem Spiel auch noch ein Hauch Hanna Schygulla zu spüren, ein Hauch nur, aber nicht ätherisch verblasen, sondern fest in der Gegenwart grundiert. Sehr, sehr spannend.

Regisseur Matthias Rippert (von dem gerade die schöne Inszenierung „Nackt über Berlin“ am Ballhof zu sehen ist) präsentiert in gut zwei Stunden viel von Nis-Momme Stockmanns großer Geschichte über Geld, Liebe und Verzweiflung. Aber wichtiger ist wohl noch, dass er vielversprechenden jungen Schauspielern einen schönen Möglichkeitsraum zu öffnen vermag.

Weitere Vorstellungen im Studiotheater an der Expoplaza am 17., 18., 23., 24. und 25. Januar jeweils um 19.30 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt