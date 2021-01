Schlabberlook im Lockdown: Heute ist Welttag der Jogginghose

Hannover

„Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, sagte der Modeschöpfer Karl Lagerfeld einst über die schlabbernde Hose für den Schlendrian. Ursprünglich für Sportlerinnen und Sportler entwickelt, bietet die Jogginghose heutzutage auch den Faulen, den Nichtstuenden und den Müßiggängerinnen ein gemütliches Heim für Bauch, Beine und Po.

Gerade in der Corona-Krise stellt sich die Frage: Warum enge Jeans und einschneidende Anzughose anziehen, wenn es mit Tunnelzug am Knöchel rutschfest und trotzdem luftig geht? Bei der Videokonferenz kann sich die Kamera schließlich nicht bücken, das ausgeleierte Stück bleibt neugierigen Blicken meist verborgen.

Die Jogginghose und ihr Image-Problem

Während vermutlich die halbe Nation laut Lagerfelds Definition gerade die Kontrolle über ihr Leben verliert, hat die Jogginghose ein Imageproblem. War sie gerade dabei, sich von der Lieblingsklamotte für zu Hause hin zur bürotauglichen Alternative mit schicken Streifen und glänzendem Stoff zu entwickeln, muss sie in der Krise ganz von vorn anfangen.

Helfen könnte da eine Kampagne. Doch ausgerechnet am 21. Januar, dem Tag der Jogginghose, zu dem sie fleißig in all ihren Facetten ausgeführt werden soll, wird sie mitten im Lockdown wahrscheinlich kaum aus der heimischen Küche kommen.

Angebote? Gibt’s auch bei Karl Lagerfeld

Vielleicht wäre Modezar Karl Lagerfeld froh, dass an diesem Tag wenigstens die Öffentlichkeit von ihrem Anblick verschont bleibt, fragen kann man ihn leider nicht mehr. Fest steht, der Lockdown dauert noch an und so kann man wenigstens der Jogginghose etwas Gutes tun und das alte Exemplar durch ein neues ansehnlicheres ersetzen. Fündig wird man dabei übrigens auch bei der Marke Karl Lagerfeld.

