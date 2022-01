Herr Hinz, warum wollen junge Leute Schlagzeug spielen?

Weil es ein superattraktives Instrument ist. Nehmen Sie einen Musikraum in der Schule, wo wollen alle hin? Ans Schlagzeug. Es hat eine Körperlichkeit. Und es ist natürlich laut. Man setzt sich gut durch. Bei meinem Klavierlehrer stand damals auch ein Schlagzeug im Raum. Er hat mir den ersten Groove gezeigt, und ab da war der Klavierunterricht erledigt. Der Coolnessfaktor ist auch nach gut 30 Jahren, die ich mittlerweile spiele, immer noch der erste Gedanke, wenn ich mich ransetze.

Mark Knopfler hat mal gesagt, eine Fender Stratocaster sehe aus wie ein Raumschiff. Wenn die Gitarre ein Raumschiff ist, was ist dann das Schlagzeug?

Ein Cockpit. Zum einen wegen des Aufbaus, hinter dem man auch schon mal fast verschwindet. Zum anderen, weil man je nach Stück oder Anforderung wie zum Beispiel Musical unterstützende Soundeffekte liefern muss. Schon in Stummfilmzeiten waren Schlagzeuger für diese Soundeffekte zuständig. Das hat sich nicht geändert, nur dass man heute in ein Hybridschlagzeugset Computer oder E-Drum-Pads integriert.

„Das Aufbauen ist für mich eine Art Meditation“

Das Schlagzeug ist ein umständliches Instrument. Der Auf- und Abbau dauert lange, es passt nicht mal in jedes Auto …

… aber es gibt jetzt die Lastenräder, das benutzen auch schon einige zum Transport. Und es gibt mittlerweile kleinere Sets, die man in zwei Umhängetaschen bekommt. Aber stimmt schon, der Schleppfaktor ist ein Argument. Das Aufbauen ist für mich fast eine Art Meditation, bei der ich mich sehr gut entspannen kann.

Und es ist laut. Haben Sie auch Leute genervt?

Klar. Anfangs meine Familie und die Nachbarn sicher auch. Aber es hat sich nie jemand wirklich beschwert, vielleicht weil ich immer um 20 Uhr aufgehört und die Mittagspause eingehalten habe. Zum dauerhaften Üben, und im Studium können das auch mal sechs bis acht Stunden am Stück sein, braucht man natürlich einen Probenraum. Ich empfehle meinen Studenten, sich einen zu teilen.

Zur Person Kristof Hinz (46) unterrichtet an der Musikhochschule Hannover im Studiengang Popular Music, einem der wenigen Bachelor-Studiengänge für Popmusik deutschlandweit, den er als Studiengangssprecher auch leitet. Er ist Dozent beim Popkurs Hamburg. Am Theater für Niedersachsen in Hildesheim spielt er Schlagzeug in der dortigen Musicalsparte. Hinz hat unter anderem mit Namika, Conchita Wurst, Bobby Byrd, Pee Wee Ellis, Marla Glen, Konstantin Wecker, Mousse T. und Eloy gearbeitet.

Wenn man eine Band mit einer Fußballmannschaft vergleicht, was ist dann der Schlagzeuger?

Spielführer natürlich! Ich vergleiche das immer mit dem Dirigent im Orchester. Wenn ich als Schlagzeuger leise spiele, müssen alle leise spielen, wenn ich Druck mache, werden alle lauter. Ich bin also nicht nur rhythmischer, sondern auch dynamischer Taktgeber. Man sagt: Wenn der Schlagzeuger nicht gut ist, klingt die Band nicht gut. Aber ein guter Schlagzeuger wird eine mittelmäßige Band immer gut aussehen lassen.

„Der Anfang beim Schlagzeugspielen ist relativ einfach“

Warum ist eigentlich der Name Gustav bei Schlagzeugern so beliebt?

Weil „Gus-tav“ für den Grund-Groove im Pop-Rock steht. Wie „bumm-tschak“ oder „bumm-zik“. Wenn sich Kinder das erste Mal ans Schlagzeug setzen, versuche ich ihnen binnen fünf Minuten „bumm-tschak“ beizubringen, weil es ziemlich einfach ist und gleich gut klingt. In 90 Prozent der Fälle klappt das auch. Der Anfang beim Schlagzeugspielen ist relativ einfach, viel einfacher als bei Trompete oder Geige. Danach wird es dann natürlich komplexer.

„Ein Cockpit“: Das Schlagzeug von Kristof Hinz. Quelle: Robby Ballhouse

Hilft das Schlagzeug auch gut zum Abreagieren?

Es hat mir anfangs tatsächlich geholfen, und bei lebhafteren Kindern kann das ein Faktor sein. Aber es ist auch so, dass das Schlagzeug stillere Jugendliche dazu bringt, sich etwas mehr zu zeigen, denn am Schlagzeug kann man sich nicht verstecken.

Wie viele Ohrenärzte haben Sie verschlissen?

Etwas lauter, bitte! Nein, im Ernst: Wer Schlagzeug spielt, sollte sein Gehör schützen. Von Beginn an. Früher haben wir uns einfach Watte in die Ohren gestopft, aber es gibt mittlerweile Einsätze fürs Ohr, die alles leiser klingen lassen, ohne dass etwas fehlt. Auch die Entwicklung des In-Ear-Monitorings, also der Bandsound regulierbar in den Ohren, hat sehr geholfen.

„Das Solo hat auch einen optischen Reiz“

Hand aufs Herz: Schlagzeugsolo im Rockkonzert – ja oder nein?

Auf jeden Fall! Es muss allerdings an der richtigen Stelle kommen. Tommy Lee von Mötley Crüe hat es auf die Spitze getrieben, indem er währenddessen in einem Käfig durch die Luft schwebte. So zirkusmäßig muss es nicht immer sein, aber ein Solo hat einen optischen Reiz. Man sieht, dass etwas passiert.

Die anderen Bandmitglieder verlassen dabei oft die Bühne. Haben Sie schon erlebt, dass die nicht wiedergekommen sind?

Das nicht. Aber den Klassiker Stromausfall habe ich vor allem früher in Jugendzentren oft erlebt. Wenn die Gitarristen zu viele Verstärker angeschlossen hatten und es dunkel wurde, war ich der einzige, der noch spielen konnte. Und die Leute wollten genau das hören. Es ist übrigens kein Nachteil, auf solche Situationen vorbereitet zu sein.

„Es gibt die Schublade Ringo Starr“

Welche Schlagzeuger haben Sie beeinflusst?

Jeff Porcaro von Toto – weil er immer genau das gespielt hat, was gerade erforderlich war. Und vor dem Studium habe ich mich sehr intensiv mit dem Jazz-Fusion-Drummer Dave Weckl beschäftigt, der unter anderem mit Chick Corea gespielt hat.

Ein eigenes Genre: Ringo Starr. Quelle: Thais Llorca/dpa

Über Ringo Starr gehen die Meinungen auseinander. War er ein guter Drummer oder wurde er bei den Beatles mit durchgezogen?

Ringo ist Gott! Er hat nicht nur die Beatles geprägt, sondern die gesamte Popgeschichte. Weil er, auch durch Weglassen bestimmter Schlagzeuginstrumente, ganz besondere Atmosphären erzeugen kann, die bis heute einzigartig sind. Es gibt im Schlagzeugunterricht die Schublade Ringo Starr. Wenn also ein Ringo-Groove gefordert ist, dann sollte man besser wissen, was damit gemeint ist.

Von Uwe Jansen