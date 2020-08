Interview

Sie sind ja immer für Überraschungen beim Schleswig-Holstein Musik Festival gut. Dieses Mal trotzen Sie den Folgen der Pandemie – und zwar mit einer mobilen Bühne auf zwei Lkw, den „Drums on Wheels“. Wie kam es dazu?

Anzeige

Festivalintendant Christian Kuhnt stand mit mir bereits während des Lockdowns im März und April im Austausch. Dass das Festival in seiner ursprünglichen Konzeption nicht würde stattfinden können, hat er mir früh gesagt. Wir haben dann darüber diskutiert, welche Konzertformate es im Sommer ins Programm schaffen könnten. Es war schnell klar, dass es etwas sein müsste, was im Freien stattfinden kann, eine Konzertform, mit der man sich schnell bewegen und mit der man viele Menschen an unterschiedlichsten Orten erreichen kann.

Weitere HAZ+ Artikel

So kam die Lkw-Bühne ins Spiel?

Ja, denn damit kann man schnell von einem Ort zum anderen kommen. Das kann man mit dem Schlagzeug normalerweise nicht machen, man muss das ganze Equipment auf- und wieder abbauen, das dauert. Diesmal können wir innerhalb weniger Stunden an mehreren Orten präsent sein.

Innerhalb einer halben Stunde spielbereit

Das klingt reizvoll. Könnten Sie in den trockeneren Jahreszeiten nicht immer so touren? Auch unabhängig von den Pandemie-Einschränkungen?

Ja, das sollte solch ein Sommerfestival eigentlich immer ausmachen, dass man den Menschen Musik pur und ganz direkt liefert, auch an exotischeren Orten. Ich denke, dass unser Konzept auch in anderen Jahren, wenn es keine Pandemie gibt, funktionieren würde. Plötzlich ist der Truck da, innerhalb einer halben Stunde ist man spielbereit.

Werden die 14 Konzerte an acht Spielorten Ihre ersten Auftritte nach dem Lockdown sein?

Ich habe ein paar Konzerte auch mit Orchester gespielt. Wir in Österreich sind ja das einzige Land, so habe ich gelernt, wo die Orchester in traditioneller Aufstellung auf der Bühne sitzen dürfen. Für das Publikum war der Zutritt allerdings beschränkt – es durften maximal 250 Leute in den Saal, natürlich mit Abstand. Es war schwierig, denn es entsteht unter diesen Bedingungen keine richtige Konzertatmosphäre. Das Positive daran ist, dass überhaupt wieder Musik vor Publikum aufgeführt werden kann. Ich hoffe, dass wir bald zu so etwas wie Normalität zurückfinden, auch damit die Veranstalter auf ihre Kosten kommen können.

Mit den Trommelstücken unterwegs: Martin Grubinger setzt auf mobile Konzertlösungen. Quelle: Michael Herdlein/VISUM

Wie sind Sie Ihnen die Monate ohne öffentliche Auftritte bekommen? Waren Sie auch mal faul und haben nicht zwölf Stunden am Tag getrommelt?

Ja, natürlich, besonders am Anfang. Ich hätte im März eigentlich nach Israel reisen sollen, um zusammen mit dem Israel Philharmonic Orchestra zu spielen. Das Konzert wurde abgesagt, und ich dachte: Wow, ich habe endlich mal Zeit, kann mit meinem Sohn ausgiebig Fußball spielen und Rad fahren. Das Unangenehme war, dass ich dennoch nicht abschalten konnte. Man verfolgt die Nachrichten, hofft und plant und tut ... Die Pläne wurden dann wieder über den Haufen geworfen, erholsam war das alles nicht. Neben der wirtschaftlichen Komponente gibt es in solch einer Situation eine mentale für alle Künstlerinnen und Künstler: diese Ungewissheit, wie lange das dauert, wie sich die Pandemie entwickelt.

Viele Solokünstler, vor allem Musiker ohne Orchesterengagement, stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Sind die finanziellen Konsequenzen für Sie verschmerzbar?

„Ich will mich nicht beschweren“

Eigentlich ja. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich finanziell ein paar Monate, vielleicht sogar zwei Jahre durchhalten kann. Aber da bin ich die Ausnahme. Die meisten selbstständigen Musikerinnen und Musiker sind davon abhängig, dass sie ihre Konzerte in der nächsten und in der übernächsten Woche spielen können. Große Unterbrechungen sind nicht vorgesehen. Ich selber will mich nicht beschweren.

Sie hatten zuletzt ja auch einen — hoffentlich — lukrativen Auftrag von Red Bull. Für den Auftakt der Formel-1-Saison im österreichischen Spielberg konnten Sie eine riesig besetzte Hymne gestalten, in deren Mittelpunkt die stählerne Bullenskulptur an der Rennstrecke stand.

Die Vorstellung, dass bei Red Bull das Geld nur so fließt, stimmt natürlich nicht. Die wissen auch, wie man haushaltet und kennen die Situation am Konzertmarkt. Das Projekt „Drum the Bull“ aber war tatsächlich im Juni mein großes Thema.

Formel 1-Wagen, Motorräder, Lkws, Hubschrauber und Flugzeuge hörten auf Ihr Kommando. War das eine Demonstration der Macht der Musik oder der Macht des Verbrennungsmotors?

Ich konnte einer meiner Leidenschaften frönen, das gebe ich ganz offen zu. Das führt natürlich zu ein paar Differenzen mit manchen meiner Künstlerkollegen.

Videodreh für Red Bull

Sexy ist dieser Formel-1-Zirkus derzeit nicht ...

Ja, ich habe schon gemerkt, dass das Thema heiß diskutiert wird. Aber dennoch: Es hat mir großen Spaß gemacht. Auch, weil es darum ging, zum Formel-1-Start neue Wege zu gehen. Die österreichischen Künstler sollten eine Rolle spielen, die Region sollte mit den Menschen, die dort leben, vorgestellt werden. Das Projekt war also vielschichtig.

Das Video vom Red-Bull-Ring in Spielberg zeigt ein großes Spektakel. Wie wichtig ist Ihnen die Show bei Ihren Auftritten?

Ich mache normalerweise keine spezielle Show. An dem Tag, an dem wir das Projekt „Drum the Bull“ präsentierten, habe ich für das SHMF-Eröffnungsfest ganz schlicht „13 Drums“ aufgezeichnet. Mein Instrument gestattet mir eben ein ganz breites Repertoire. Ich spiele an einem Tag Musik von Wolfgang Rihm oder Iannis Xenakis, am nächsten Tag „Drum the Bull“ und am übernächsten Tag ein Projekt mit dem armenischen Jazzpianisten Tigran Hamasyan. Es gibt also ständig neue Herausforderungen.

„Drums on Wheels“ 14 Konzerte spielt Martin Grubinger zusammen mit Slavik Stakhov und Richard Putz vom 8. bis 14. August beim Schleswig-Holstein Musik Festival – mobil und unter freiem Himmel. Seine Bühne besteht aus zwei Trucks, auf denen Instrumente für drei Schlagzeuger montiert sind. Die Trucks machen Halt in Schleswig, Meldorf, Eutin, Altenhof, Flensburg, Kiel, Lübeck und Norderstedt. Tickets und Infos unter www.shmf.de.

Steinmeier kommt zum Auftakt

Zu Ihrem Konzertauftakt in Schleswig wird der Bundespräsident kommen, der deutsche Bundespräsident wohlgemerkt. Mit Ihrem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen hatten Sie schon mehrere Begegnungen, auch noch am österreichischen Nationalfeiertag. Sie geraten in den Verdacht, ein Hofmusiker zu werden ...

Ja, wissen Sie, auf unseren Bundespräsidenten sind wir Österreicher besonders stolz. Es ist ein sehr beliebter Politiker, und sein damaliger Wahlsieg war etwas Besonderes – einen grünen Bundespräsidenten, der sich durchgesetzt hat gegen einen Kandidaten der FPÖ, das gab es noch nie. Das Programm, das wir jetzt für das Konzert in Schleswig vorbereiten, bei dem Frank-Walter Steinmeier dabei sein wird, scheint präsidentiellen Charakter zu haben. Denn dasselbe Projekt auf einem Truck gab es am österreichischen Nationalfeiertag vor unserem Präsidenten. Jetzt spielen wir es ein zweites Mal – und schon wieder wird es hochpolitisch. Das freut mich sehr, weil damit die Wertschätzung der Politik für das Festival deutlich wird. Außerdem mag ich Steinmeier. Ich gebe zu, ich bin Sozialdemokrat. Das passt also ganz gut.

Von Michael Berger