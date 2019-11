Celle

Der Konflikt ist da: Auf der einen Seite Schüler, die für ihre Zukunft und gegen die Klimakatastrophe demonstrieren wollen, auf der anderen Seite Lehrer, die darauf achten müssen, dass gerade am Freitag niemand der Schule unerlaubt fernbleibt. Und wo Konflikt ist, kann auch ein Drama gedeihen. Das Schlosstheater Celle hat den jungen Dramatiker Daniel Ratthei um ein Stück zum aktuellen Themenfeld Klimakrise und Schülerprotest gebeten. Und der Autor hat geliefert: Jetzt wurde „ Greta“ auf der Turmbühne des Schlosstheaters uraufgeführt.

Diskussionsmaterial für Schüler

Um die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg geht es allerdings nicht in dem Auftragswerk. Im Zentrum steht Annegret, eine sechzehnjährige Schülerin, die sich den Klimademonstranten anschließt und Probleme bekommt, weil der Sportlehrer ihr freitägliches Fehlen ahnden will. Dann gibt es noch eine Liebesgeschichte mit einem coolen Mitdemonstranten und eine kleine, freundschaftlich ausgetragene Auseinandersetzung mit dem Vater.

„ Greta“ ist ein Jugendtheaterstück, das Schulklassen möglicherweise eine Menge Diskussionsmaterial liefern kann – informiert wird in der Inszenierung von Daniela Urban nicht nur im Spiel: Zu Beginn werden den Zuschauern Flyer von Fridays for Future in die Hand gedrückt, auf denen die wichtigsten Fakten zur Klimakrise zusammengefasst sind.

Reichlich Spielmaterial

Im Stück wird einiges davon wiederholt. Dass es dabei manchmal wie eine Predigt klingt, ist bei diesem Thema wohl schwer zu vermeiden. Immerhin bietet es reichlich Spielmaterial für eine Schauspielerin und einen Schauspieler. Zora Fröhlich spielt die Annegret, die angehende Aktivistin, mit viel Mädchencharme und reichlich begründeter Unsicherheit. Tomás Heise hat die dankbare Aufgabe, nicht nur Annegrets smarten Demofreund Hannes, sondern auch eine ganze Riege komischer Männer zu spielen. Besonders schön gelingt ihm der Sportlehrer, der anfangs auf die Schulpflicht pocht, am Ende aber selbst Partei ergreift.

Oft kommt das Theater für aktuelle Debatten zu spät. Beim Thema Klimakatastrophe muss das nicht so sein, denn das wird uns noch länger begleiten. Weitere Stücke sind zu erwarten – möglicherweise auch jenseits des Jugendtheaters.

Weitere Aufführungen am 8., 22. und 30. November.

Von Ronald Meyer-Arlt