Von Nahem besehen ist vieles wunderbar. Schneeflocken aber sind es in ganz besonderer Weise. Es gibt ja so viele davon. Und jede ist nicht nur einzigartig, sondern auch schön.

Der erste Fotograf, der die Schönheit von Schneeflocken seinen Mitmenschen zugänglich machen wollte, war Wilson Bentley aus der Kleinstadt Jericho im amerikanischen Bundesstaat Vermont. 1885 gelang dem Hobbyfotografen, der im Hauptberuf Landwirt war, die erste Aufnahme eines Schneekristalls, die alle Einzelheiten der Flocke zeigte. Seitdem fotografierte Bentley Flocke um Flocke. Schneeflockenfotografie ist nicht einfach. Der Fotograf muss nah ran ans Objekt, die Flocke sollte am besten vor einem schwarzen Hintergrund fotografiert werden und das Wichtigste: Sie darf dabei nicht schmelzen. Deshalb hatte Bentley sein Studio auch im Schuppen seiner Farm eingerichtet. In Vermont hatte er immerhin an Fotomaterial keinen Mangel: Der Winter zieht sich dort gern mal bis in den Mai.

5381 Bilder von Schneekristallen

Bentley hat jede Menge Flocken vor die Linse seiner Mikroskopkamera bekommen: 5381 Schneekristallbilder hat er bis zu seinem Tod angefertigt, keines gleicht einem anderen. Er hat Bücher mit seinen Flockenfotos veröffentlicht und Zeitschriftenartikel über die Schneeschönheiten geschrieben. Da gibt es viel zu entdecken. Schneeflocken bestehen aus winzigen Eiskristallen, die zusammenwachsen – mit immer wieder neuen Möglichkeiten. Es mag Schneeflocken geben, die sich zu gleichen scheinen, bei genauerem Hinsehen aber dürfte man feststellen, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt. Man muss nur sehr genau hinschauen.

Dafür braucht man technisches Gerät, Forschergeist und die damit einhergehende Zähigkeit. Oder wie Flockenfotograf Bentley es einmal formulierte: „Es ist eigentlich nicht besonders schwer, aber man braucht eine gewisse Geduld.“

