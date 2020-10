Hannover

Immer wieder ein ebenso beliebtes wie heikles Unterfangen: Ausstellungen, in denen Fotografien und Werke der bildenden Kunst nebeneinander präsentiert werden in der Hoffnung, sie möchten sich im vergleichenden Betrachten gegenseitig erhellen. Meist bleiben die Analogien zwischen ihnen rein oberflächlich, ohne die einzelnen Arbeiten auch nur im Mindesten substanziell zu erfassen. Oder dramatischer noch, die Präsenz der bildenden Kunst ist so stark, dass die Bedeutung der Fotografie dadurch eher leidet, als dass sie offenbar würde.

Dieser Gefahr entgeht die Kuratorin Inka Schube, indem sie die Fotografien in ihrer Ausstellung „ Schnittstellen“ im Sprengel-Museum nicht durch großformatige Gemälde und mächtige Skulpturen erdrückt, sondern ihnen vornehmlich eher zarte grafische Werke zur Seite stellt. Sie kommen den Fotografien in materieller Hinsicht in der gleichen Gewichtsklasse entgegen. Was nichts daran ändert, dass die mehr oder weniger immer an das realitätsfixierte Auge der Kamera gebunden bleiben.

Argumente statt Bilder

Genau diese Eigenart des fotografierten und gefilmten Bildes reflektiert der Künstler und Filmemacher Harun Farocki (1944-2014) in seiner Videoinstallation „ Schnittstelle“ (1995). Sie hat der Ausstellung den Titel geschenkt. In seinem Werk für zwei Monitore denkt er darüber nach, was es bedeutet, mit dokumentarischen Bildern zu arbeiten, und wie er Bedeutung am Schneidetisch durch Montage herstellen kann. Seine Antwort: Indem er, ähnlich einer Metapher, unterschiedliche Bilder und Wirklichkeitsbereiche so miteinander verknüpft, dass sie eine Bedeutung bekommen, die sie für sich allein nicht haben.

Anschnitte, Ausschnitte und Verrätselungen: Künstlerischer Katzen-Content von der Fotografin Heidi Specker. Quelle: Heidi Specker/VG Bild-Kunst Bonn 2020 Museum

Farockis bestechende Analyse, die nicht mit schönen Bildern, sondern mit plausiblen Argumenten verführt, zeigt an der Oberfläche keinerlei Schnittstelle mit den dramatischen druckgrafischen Blättern der Mappen-Werke „Aurora“ (1977) und „Aggregat K“ (1988) des aus Sachsen stammenden Künstlers und Denkers Carlfriedrich Claus (1930-1998), mit dem er sich einen Raum teilt. Und doch sind sie im Herzen verwandte Geister. Beide kämpfen dafür, dass ein neuer Humanismus die herrschenden Verhältnisse morgen zum Besseren wenden möge.

Gemeinsame Revolte

Die beiden sind ein Paar von insgesamt fünfen, die Schube neben zwei für sich bleibenden Fotografen in der sehenswerten Schau präsentiert. Ihre Werke kommen bis auf eine Ausnahme aus der Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung. Und die Berührungen zwischen ihnen sind nicht immer leicht auszumachen.

So, wenn David Goldblatt (1930-2018) in Südafrika die Folgen der Apartheid fotografiert und Hanne Darboven (1941-2009) das Jahr „1973“ in kryptische Zahlenfolgen fasst. Der Schnittpunkt ihrer Werke liegt möglicherweise im Sujet der Revolte. In Südafrika richtet sie sich gegen die Tyrannei der Weißen, in Darbovens Kunstkosmos gegen die übliche Sortier- und Ordnungslogik.

Bilder von Kunst

Spektakulär ist die Begegnung der eindrucksvollen Fotografien von Heidi Specker (geboren 1962) und der grafischen Porträts von Max Beckmann (1884-1950). Die Weimarer Republik trifft auf die 2010er-Jahre. Obwohl die Epochen und Generationen unterschiedlich sind, konvergieren die Bilder. Staunenswert: Durch Anschnitte, Ausschnitte und Verrätselungen wie in der Aufnahme von Speckers „Katze“ gibt die Fotografie der Fantasie hier mehr Futter als die Grafik.

Die Ausstellung Das Sprengel-Museum Hannover zeigt die Schau „ Schnittstellen. Aus der Sammlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung“ vom 14. Oktober bis zum 3. Januar 2021. Zu sehen gibt es Arbeiten von zwölf Künstlerinnen und Künstlern, die jeweils paarweise gegenübergestellt sind.

Am Ende im Dialog mit sich selbst stehen Fotos von Samuel Henne (geboren 1982). Klug, ironisch und von sinnlicher Schönheit huldigen sie der Malerei und Bildhauerei. Henne hat Kunstbücher von Picasso, Rodin, Brancusi wie skulpturale Objekte aufgenommen. In dieser Form werden auch seine Bilder zu Kunst.

Von Michael Stoeber