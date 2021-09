Hannover

Irgendwann kommen die alten Freunde und schauen sich an, was Vera, die Schriftstellerin, und Claus, der Maler, geschaffen haben. Es ist eine Baustelle. Claus hat von seinen Eltern ein üppiges Geldgeschenk bekommen, davon hat er sich mit Vera ein Bauernhaus in der kleinen Gemeinde Pohle bei Bad Münder gekauft. Hier soll ein neues Leben beginnen. Aber das dauert. Das Leben ist auch eine Baustelle. Manchmal glaubt man, es geht gar nicht voran mit dem Werk. Manchmal ist da diese Verzweiflung.

Lisa Kreißler schreibt schöne, kurze Sätze. Sie beobachtet die Welt genau und bringt sie auf eine ein bisschen unheimliche Art zum Schwingen. Manchmal denkt man, jetzt muss doch ein Unheil geschehen. Aber es geschieht nicht. Oder es geschieht doch, aber so, dass man es nicht richtig bemerkt.

Lisa Kreißler erzählt von Schwangerschaften und davon, wie es ist, wenn eine Schwangerschaft zu früh endet. Sie erzählt von Liebe und wie es ist, wenn man sich wie in einem falschen Leben eingesperrt fühlt. Sie hat einen ganz eigenen Erzählton gefunden, der ein bisschen schwer und magisch wirkt. In ihren früheren Werken „Blitzbirke“ und „Das vergessene Fest“ konnte man diesen sehr ernsten, magisch-lakonischen Ton der Schriftstellerin, die mit dem Nicolas-Born-Förderpreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet wurde, auch schon bewundern. Hier durchbricht sie ihn manchmal, etwa wenn sie Briefe einfügt. Dann fällt auf, dass sie auch in anderen Sprachwelten sehr zu Hause ist.

Lisa Kreißler: „Schreie & Flüstern“. Mairisch Verlag. 224 Seiten, 20 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt