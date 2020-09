Hannover

Nun spielen sie wieder. Kein Kleinkleintheater im Innenhof des Schauspiels, sondern großes Drama im Schauspielhaus. Die Sitzreihen sind ausgedünnt; im Schauspielhaus, in dem sonst 600 Zuschauer Platz haben, sind nur etwa 130 Besucher zugelassen. Ein Leitsystem – Pfeile auf dem Boden im grellen Gelb der Garderobenschränke – soll dabei helfen, dass die Besucher einander nicht zu nahe kommen. Die Klimaanalage hat gerade ein frisches Zertifikat bekommen und ist nicht zu hören. Im Foyer herrscht Maskenpflicht und auf den Wegen zu den Plätzen auch. Hat man aber seinen Platz erreicht, darf man die Maske fallenlassen. Und dann geht’s los.

Nein, es ist schon losgegangen. Die Hofgesellschaft von Madrid, die gerade noch die letzten schöne Tage von Aranjuez genießt, ist bereits auf der Bühne versammelt. Alle – bis auf die Königin –tragen schwarze Kleidung, vom Bühnenbild ist nichts zu erkennen. Zum Start der (Nach-?)Corona-Saison im Schauspielhaus hat sich Intendantin Sonja Anders mit ihrem Team einen wortgewaltigen Klassiker ausgesucht: Schillers „ Don Karlos“, ein Stück mit vielen Haupt- und wenig Nebenrollen, ein Stück, bei dem das Wort wichtiger ist als die Geste – man kann es gut auf Distanz spielen. Die Darsteller halten immer zwei Armlängen Abstand voneinander. Zuerst fällt das auf, dann nicht mehr.

Lukas Holzhausen als Philipp II. und Sebastian Jakob Doppelbauer als Don Karlos. Quelle: Isabel Machado Rios

Regisseurin Laura Linnenbaum (deren Inszenierung von „Zeit aus den Fugen“ im vergangenen Jahr die Intendanz von Sonja Anders am Schauspiel Hannover eröffnet hatte) gelingt ein fulminanter Einstieg in das Stück. Bei angeschaltetem Saallicht fangen die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der leeren Bühne an zu sprechen. Ganz sacht, ganz vorsichtig. Sie sitzen auf Höckerchen an der Rampe und tasten sich in das dramatische Gedicht hinein. Es ist, als würde man bei einer ersten Leseprobe zuschauen, man kann den Schauspielerinnen und Schauspielern dabei zusehen, wie sie von Schillers Worten kosten, wie sie sich vorsichtig in die Figuren hineinfühlen, wie sie einander sehr charmant ins Wort fallen und den Text des anderen kommentieren. Das ist kein Also-Ob-Spiel, sondern ein spielerischer Umgang mit dem Spiel. Ganz leicht dahingetupft, ganz nah, ganz wunderbar. Schiller wird hier meiste sehr leise gesprochen – und klingt ganz von heute.

Später wandelt sich das. Dann kraftmeiert das Theater, dann will es das Stück stemmen. Dann ist es Arbeit. Und dann ist auch ein Bühnenbild (von Valentin Baumeister) da. Der leere Raum des Anfangs ist gar nicht leer. Hinten stehen etwa acht Meter hohe schwarze kubische Pfeiler. Sie werden nach vorn gerollt, in verschiedenen Positionen abgestellt und manchmal auch aufgeklappt. Und weil in den Straßen von Madrid Aufruhr herrscht, und weil die Herrschaft des kalten Königs Philipp II so unheimlich ist, tut die Nebelmaschine ihr Werk und erinnert daran, dass das hier keine Probe, sondern eben doch ein Stadttheater ist. Das Als-ob siegt über das viel spannendere Als-ob-als-ob, das am Anfang zu sehen war.

Einigen Schauspielerinnen und Schauspieler freilich gelingt es, das Schwebende, Tastende des Beginns zu retten und lange zu halten. Sebastian Jakob Doppelbauer ist ein flirrender Karlos. Seine Unterlippe zittert, um seine Augen ist ein Zucken. Er ist geschockt von der Unzugänglichkeit und Härte seines Vaters, schwer verliebt und überhaupt: jeder Zoll kein König. Diesen Karlos kann man heute in Selbsthilfegruppen aller Art treffen. Aber wahrscheinlich findet er von allein wieder heraus.

Ein Pop-up-Posa

Hajo Tuschy spielt Karlos Freund, den Marquis von Posa, wie einen Barrista oder Internetgeschäftsmann von nebenan – ein Pop-up-Posa, der schon manches Business an die Wand gefahren hat und nun das Leben seines Freundes auf Spiel setzt. Das ist ziemlich grandios. Witzig: Er läuft in Hosen herum (Kostüme: David Gonter), die ihm ein paar Nummern zu groß sind. Nie wird er die Erwartungen, die man in ihn und er in sich selber setzt, ganz erfüllen können.

Stella Hilb ist eine starke und begehrenswerte Königin Elisabeth, Viktoria Miknevich eine etwas zu aufgekratzte Prinzessin Eboli. Lukas Holzhausen als König von Spanien greift immer wieder zur Zigarette, der Nebelmaschine des Schauspielers. Sein Purpurmantel ist eine Art Bademantel ohne Gürtel. Fortwährend wird an ihm herumgenestelt. Manchmal dröhnen seine Worte.

Gut: Trump-Masken gab es bei diesem „ Don Karlos“ nicht. Aber die Chance, das Stück ganz leicht, ganz anders zu nehmen, die sich anfangs andeutete, hat Regisseurin Laura Linnenbaum dann doch nicht genutzt.

Von Ronald Meyer-Arlt