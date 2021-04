Hannover

Es klingelt an der Tür. „Vielleicht ist das der Stoff“, sagt Kristina Schmidt hoffnungsvoll und beeilt sich zu öffnen. Doch es ist nur ein Paket für den Nachbarn. Der ersehnte Stoff ist für die Kostüme einer Aufführung bestimmt, die Schmidt gerade ausstattet. Für eine Kostüm- und Bühnenbildnerin ist das eigentlich nichts Besonderes – doch mitten in der Pandemie wird ein solcher Auftrag zum Ereignis.

Gemeinsam mit dem Ensemble Ruhr hat Schmidt einen ganz eigenen Weg gefunden, den Corona-Zumutungen zu begegnen: Das freie Kammerorchester mit Sitz in Essen will sich nicht damit begnügen, das Internet als notdürftigen Ersatzraum für abgesagte Auftritte auszubauen. Sein Projekt „Sehnsucht und Ahnung“ soll vielmehr ein Konzerterlebnis schaffen, in dem die Vereinzelung der Menschen spür- und erlebbar wird. Dafür haben sich die Musikerinnen und Musiker das Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert ausgesucht. Und Schmidt, die seit 2014 in Hannover lebt, hat das coronakonforme Bühnenbild entworfen, das der eigentliche Star des Projektes ist.

Sechs Gefühlsräume

Denn Ausführende und Publikum sind bei „Sehnsucht und Ahnung“ nicht wie üblich auf Podium und Zuschauerreihen verteilt – sie alle sind Akteure in einem begehbaren Klangraum. Auf kreisrundem Grundriss erheben sich abgeteilt wie Tortenstücke sechs Räume. „Jeder ist mit einem bestimmten Gefühl aufgeladen“, sagt Schmidt. Es geht um Wut und Warten, um Hoffnung und Erstarrung: Corona-Gefühle.

Skizze zu dem Bühnenbild von „Sehnsucht und Ahnung“. Quelle: Kristina Schmidt

In jedem Segment begegnen einzelne Besucher einzelnen Musikern und Musikerinnen. Die Bühnenarchitektur ermöglicht dabei viel Abstand. Doch die Musik und die Ausstattung der Räume mit unterschiedlichen Materialien sorgen trotzdem für Nähe: In der Gefühlswelt darf man schließlich weiterhin berührt werden.

Kristina Schmidt ist bei dem Projekt nicht nur für das Bühnenbild und die Kostüme zuständig, sondern auch für das Licht, das wesentlich zur Atmosphäre des Stücks beiträgt. „In so einer kleinen Produktion ist man gezwungen, möglichst viel abzudecken“, sagt sie. Da passt es sich gut, dass sie all das auch abdecken kann.

Aushilfsjob an der Oper

An der Hochschule Hannover hat sie Szenografie und Kostümbild studiert und davor eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht. „Normalerweise kommt erst die Theorie und dann die Praxis. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt“, sagt sie zu ihrem Ausbildungsweg. An der Hochschule hat Schmidt inzwischen einen Lehrauftrag. Außerdem arbeitet sie seit sechs Jahren aushilfsweise in der Beleuchtung an der Staatsoper. All diese unterschiedlichen Kompetenzen bündelt sie nun in „Sehnsucht und Ahnung“.

Doch gerade haben sich die Überlegungen zu Nähe und Distanz, das ganze künstlerische Hygienekonzept schon wieder erübrigt: Schmidt und das Ensemble Ruhr waren zuversichtlich, das Projekt jetzt in Bochum vor Publikum spielen zu können – die erneute Verlängerung des Lockdowns hat das verhindert.

Eigentlich ist „Sehnsucht und Ahnung“ das Stück der Stunde. Doch die Zeit für dieses besondere Corona-Projekt muss erst noch kommen. Das Bühnenbild mit seinen zehn Quadratmetern Durchmesser ist transportabel und überall aufzubauen, wo genug Platz ist. Nun soll im November in Essen Premiere sein.

Von Stefan Arndt