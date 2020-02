Seit Donnerstag vergangener Woche ist das Staatstheater Hannover über das Internet nicht mehr zu erreichen. Wie fühlt sich das an, so abgeschnitten zu sein?

Die Frage, ob das Internet eher Fluch oder Segen sei, wird ja gern gestellt. Im Moment kann man eher von einem Fluch sprechen. Den Leuten steht keine Staatstheater-Seite mehr zur Verfügung, auf der sie Karten buchen und sich informieren können. Wir merken, dass der Verkauf darunter leidet.

Aber die Vorverkaufsstellen und die anderen Tickethotlines funktionieren weiterhin. Oder?

Ja. Nur alles, was über unseren Server läuft, ist im Moment unerreichbar. Auch unsere E-Mails sind betroffen, wir erhalten keine und können keine verschicken. Jetzt telefoniere ich wieder mehr.

Oft sind Telefonanlagen aber ans Internet gekoppelt.

Wir haben noch eine analoge Telefonanlage. In diesem Fall würde ich sagen: Glücklicherweise.

Gibt es Probleme mit Künstlerabsprachen und Verträgen?

Für unser künstlerisches Betriebsbüro ist das wirklich ein Krisenfall. Die Kollegen fangen da wieder an, Terminanfragen zu faxen. Uns allen wird gerade klar, dass einem das Ausmaß solch eines Ausfalls vorher gar nicht bewusst ist. Wenn man mitten drin steckt, wird einem bewusst, wie groß die Abhängigkeiten eigentlich sind.

Wessen Schuld ist es eigentlich, dass das Staatstheater in Hannover jetzt offline ist?

Ich finde, es ist ein echter Krimi. Denn wir wissen schlichtweg nicht, was wirklich passiert ist. Unser Dienstleister in München, der für das Hosting der Staatstheater-Seiten zuständig ist, ist einfach nicht mehr zu erreichen. Er hat sich in Luft aufgelöst. Das heißt, wir wissen nicht, was eigentlich passiert ist.

Wer hat sich denn für diesen Dienstleister entschieden?

Den hat das Staatstheater seit nunmehr 13 Jahren. Es ist auf jeden Fall ein seriöser Anbieter – und er hat seit dieser Zeit das Hosting fehlerfrei für uns und viele andere erledigt. Letzte Woche Donnerstag kam es dann zu diesem Ausfall. Wir haben 24 Stunden lang versucht, den Dienstleister zu kontaktieren. Ohne Erfolg. Dann hat die Geschäftsleitung entschieden, den Anbieter zu wechseln. Im Nachhinein hat sich die Entscheidung, nicht länger zu warten, als richtige Entscheidung herausgestellt, denn wir haben den Dienstleister bis heute nicht erreichen können. So ein Anbieterwechsel ist allerdings nicht ganz einfach. Eigentlich muss der vorherige Anbieter unsere Staatstheater-Domain erst freigeben. Aber wir gehen davon aus, dass wir am Freitag mit dem neuen Anbieter wieder online sein werden.

Hat die Sache auch etwas Gutes?

Interessant ist festzustellen, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, zu allen möglichen Zeiten erreichbar zu sein. Ich muss schon sagen, dass ich mittlerweile die Selbstverständlichkeit hinterfrage, mit der alle meine Mitarbeiter bis Mitternacht ihre Mails lesen. Normalerweise sammeln sich in der halben Stunde, die ich für den Heimweg brauche, zehn Mails auf meinem Diensthandy. Im Moment passiert nichts. Das ist vielleicht auch eine Chance, unsere Arbeitsbedingungen zu hinterfragen.

Ok, ich werde Ihnen von nun an weniger Mails schicken.

Sie schreiben mir ja ohnehin keine Mails.

Jetzt sind Sie für Ihre Kunden hier an der Theaterkasse erreichbar. Wollen Sie das jetzt öfter machen?

Ich finde, es ist etwas Tolles, mal die Seiten zu wechseln. Und in Kontakt mit den Kunden bin ich sowieso sehr gern.

Zur Person Sonja Anders ist seit Beginn der Spielzeit Intendantin des Schauspiel Hannover. Bevor sie hier die NAchfolge von Lars-Ole Walburg antrat, war sie Chefdramaturgin am Deutschen Theater in Berlin. Sonja Anders wurde in Hamburg geboren und hat dort auch Germanistik studiert. Als Dramaturgin begann sie ihre Karriere in Hamburg auf Kampnagel.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt