Hannover

Zum Zugabenblock gibt Sänger Patrick Sheehy dann doch den Conférencier. Ob alle eine gute Zeit hätten, fragt er. Und wer alles bei ihrem ersten Hannover-Konzert da war? Der Gitarrenwechsel dauert etwas länger, die Zeit muss überbrückt werden. Zeit für ein wenig Small-Talk.

Beim exakt einstündigen Konzert (ohne Zugaben) im gut besuchten Capitol haben Sheehy und seine Band namens Walking On Cars die Musik sprechen lassen: ohne große Worte, ohne schmückende Zwischenansagen. Was ja auch eine Ansage ist: Wir sind so gut und einzigartig, dass wir uns nicht mit so etwas anbiedern müssen. Vielleicht ist das ja die große Botschaft von Walking On Cars?

„ Irlands Indie-Eleganz“

Auf jeden Fall ist das Quintett aus dem beschauliche Dörfchen Dingle an der Südwestküste Irlands einer der Senkrechtstarter der aktuellen Indie-Pop-Szene. Mit nur zwei Alben in drei Jahren habe sie sich ganz nach vorne gespielt – sogar in die deutschen Top-10-Charts. Sie sind „ Irlands Indie-Eleganz“. Sagt das Presseinfo. Manche sehen in ihnen sogar die neuen Coldplay. Deren Musik kommen sie jedenfalls in ihrem reduziertem Pathos und Songwriting sehr nahe. Ein Coldplay-Imitat aber sind Walking On Cars nicht.

Was Walking On Cars recht gut beherrschen, ist das Aufbrechen von sterilen Popmustern. Was elegisch anfängt, darf sich gerne kurvensicher ins Euphorische steigern. Die gefühlt alle bei U2 geklauten Gitarrenriffs brechen sich mit schaurigem Achtzigerjahre-Synthieschwulst und bei Hip-Hop, Disco und R&B geborgten Grooves.

„Heya Heya Heya“

Die musikalische Achterbahnfahrt findet ihre Entsprechung in den Texten: von Melancholie zu Aufbruchsstimmung ist der Weg nicht weit. Alles ist erlaubt, wenn das große Ganze stimmt. Heißt: wenn die Songs in die Ohren gehen. Und das tun sie. Mit Refrains wie „Heya Heya Heya“ ( bei „Speeding Cars“) kann schließlich nicht viel schiefgehen. Das lässt sich prima mitsingen. Obwohl die Stimmung im Publikum nie wirklich abhebt. Zum Stadionrockformat reicht es bei Walking On Cars (noch) nicht.

Nachdem die Band mit „Monster“ und „Somebody Else“ zuvor noch zwei große Hits abfeuerten, um anschließend wortlos die Bühne verlassen, feiern Band und Publikum sich zum 15-minütigen Zugabenblock gegenseitig. Und sprechen auch mal miteinander.

Von Bernd Schwope