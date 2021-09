Hannover

Die gute Nachricht: Das erste Konzert im Jazz-Club Hannover seit dem März 2020 vor Publikum ist ausverkauft. Die weniger gute: Um ausverkauft zu sein, reichen 55 Zuhörer, ein Drittel des Fassungsvermögens. Mehr dürfen nicht rein. Überhaupt muss sich der Jazz-Club-Veteran an coronabedingte Umstellungen gewöhnen.

Der Eingang führt nicht wie seit 50 Jahren üblich über den Keller, sondern durch den Eingang darüber. Und bis letztendlich die vorgesehenen Plätze erreicht sind, lernen Jazz-Club-Besucher eine Menge ehrenamtliche Jazz-Club-Mitarbeiter kennen. Einen für die Prüfung des Impfzertifikats, einen für den Luca-App-Check, einen an der Kasse und eine, die aufpasst, dass man es von der Kasse auch zum nummerierten Platz schafft. Die für 5000 Euro angeschafften Luftreiniger sorgen derweil für gute Luft und stören auch nicht mit Fremdgeräuschen beim Musikgenuss.

Stilistische Vielfalt

Mit dem Sepalot Quartet startet der Jazz-Club nun in die neue Saison. Es ist ein kleiner Fingerzeig, wie hier das Programm der Zukunft ausfallen könnte: moderner, jünger, stilistisch offener. Denn Sebastian Weiss, besser bekannt als Sepalot, ist kein Jazztraditionsbeschwörer, sondern ein DJ und Elektronikbastler, der in den Neunzigern mit der Band Blumentopf einige Meilensteine des deutschsprachigen Hip-Hop verantwortete.

Mit Köpfchen und Knöpfchen: Die Band um Sebastian Weiss, besser bekannt als Sepalot, verdichtet Beats und Rhythmusraster zu pulsierenden Grooves. Quelle: Irving Villegas

Davon ist er mittlerweile weit entfernt. Vom Jazz allerdings auch. Mit seinem Quartett lässt er viele stilistische Türen offen. Man mag es Post-Krautrock nennen, Trip-Hop oder Ambient-Indie-Pop-Jazz. Auf jeden Fall wissen die vier Musiker, wie man mit einfachen musikalischen Mitteln, ein wenig Sinn für gut strukturierte Soundschichten und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Elektronik-Echokammer und gängigem Pop-Song stimmige musikalische Momente kreiert.

Trompeter Matthias Lindenmayr, der auch Gitarre spielt, füttert den Sound seines Instruments mit viel Hall an – ähnlich wie Miles Davis zu seiner „In a Silent Way“-Phase. Schlagzeuger Fabian Füss und Bassist Robin Jermer verdichten die von DJ Sepalot mit Köpfchen und Knöpfchen gesteuerten Beats und Rhythmusraster zu pulsierenden Grooves. Manchmal legt Sepalot sogar am Fender-Rhodes-Keyboard einige schöne Harmonien über den Beat. Seine stärksten Momente aber hat er, wenn er virtuos in guter Hip-Hop-Tradition die Plattenspielernadel über das Vinyl kratzt.

Von Bernd Schwope