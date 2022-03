Hannover

Der Reiz der Pro-Musica-Konzertreihen besteht in der Begegnung mit interessanten Künstlerinnen und Künstlern, die nicht regelmäßig in Hannover arbeiten. In diesem Sinn hätte das Gastspiel des City of Birmingham Symphony Orchestra ein Höhepunkt dieser Corona-Saison werden sollen: Es wäre die erste Gelegenheit gewesen, die viel gepriesene Dirigentin Mirga Grazinyté-Tyla im Kuppelsaal zu hören. Doch die Lettin ist gerade mit dem Virus infiziert. Für sie sprang der Russe Vassily Sinaisky ein.

Mit dem 74-Jährigen taucht man tief ein in die Rezeptionsgeschichte. Noch ausgebildet bei Kirill Kondraschin steht er für eine sorgfältig ausgearbeitete Interpretation. Sinaisky führt das hervorragende Orchester, indem er klare Wegmarken setzt, an denen sich Tempo, Lautstärke oder Stimmung ändern. Die Eingebung des Augenblicks spielt bei ihm eher eine untergeordnete Rolle. Entsprechend straff durchorganisiert tönen so die 4. Sinfonie und die „Romeo und Julia“-Ouvertüre von Pjotr Tschaikowsky – druckvoll und nostalgisch zugleich.

Alte Schule: Vassily Sinaisky dirigiert das City of Birmingham Symphony Orchestra im Kuppelsaal. Quelle: Franziska Gilli

Politische Stellungnahme

Der 23-jährige britische Cellist Sheku Kanneh-Mason, der längst zu den Stars seiner Generation gehört, präsentiert sich bei seinem Hannover-Debüt mit einer wunderbar emotionalen Version des scheinbar spröden zweiten Cellokonzertes von Dimitri Schostakowitsch. Außergewöhnlich ist auch seine Zugabe: Eine Bearbeitung von Bachs geistlichem Lied „Komm, süßer Tod“ für fünf Celli, die er gemeinsam mit einem Quartett aus Birmingham spielte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Orchester und Dirigent bedankten sich mit der derzeit viel gespielten „Melodie“ des ukrainischen Komponisten Myroslaw Skoryk für den Beifall. Schon vorab hatten die Musiker mit einem Beitrag im Programmheft Stellung zum Krieg und zur Diskussion um russische Kultur bezogen. Man verurteile den Angriff auf die Ukraine, ist dort zu lesen. „Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir heute russische Musik aufführen“, heißt es weiter. „Die internationale Sprache der Musik, die sowohl für die Identität Russlands als auch der Ukraine so wichtig sind, kann vielleicht stärker zu uns sprechen als alle Worte.“

Am 2. April ist die nächste Dirigentin bei Pro Musica angekündigt: Alondra de la Parra dirigiert die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Solist im Kuppelsaal ist Geiger Nemanja Radulović. Tickets gibt es unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.