Hannover

Manchen Menschen kommen die wirklich guten Einfälle, wenn sie unter der Dusche stehen. Möglicherweise ist es dem Komponisten Matthias Kaul auch so ergangen. Er hatte jedenfalls eine Idee, die sich gewaschen hat: eine Theater-Musik-Performance, die einen Menschen unter der Dusche zeigt, wobei das Tropfen des Wassers für die musikalische Begleitung sorgt.

„Shower“ läuft im Theater in der List

Zusammen mit der Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flensburg arbeitet er gerade an „Shower“. Die Stiftung Niedersachsen unterstützt das Wasserspiel, die Uraufführung ist für Donnerstag, 12. März, im Theater in der List in Hannover geplant. Gerade hat der Verband der freien Theater in Hannover Einzelheiten zum Gastspiel bekannt gegeben. In der Ankündigung heißt es:

„Duschen: Das ist Körperreinigung, Ritual, Hygiene, Zwang, Genuss, Zu-sich-kommen, Sich-spüren, Aufwachen, Rückzug, Verschwendung, Luxus. Unter der Dusche ist unser Körper präsent, bevor er in Kleidung versteckt funktioniert oder vorm Bildschirm vergessen wird. Aber Duschen ist auch Musik - Tropfen fallen auf die Haut, die Hand klingt anders als der Kopf, jede Bewegung ändert den Ton, der Körper wird Klang-Körper. (...) Haut ist die Membran zwischen dem Wasser außen und innen, schließlich bestehen wir zum größten Teil aus Wasser, und wir hängen von ihm ab, von seiner Sauberkeit, seiner guten Verteilung – Dürre und Überschwemmung, beides gefährdet uns.“

Musik mit Wasserhähnen

Gespielt wird „Shower“ von Torsten Schütte (!). Während Komponist Matthias Kaul an den Wasserhähnen operiert, wird er unter der Dusche stehen und mit verschiedenen Materialen (darunter wohl auch einer Tageszeitung) für unterschiedliche Tropfgeräusche sorgen.

Angekündigt wird er folgerichtig nicht als Darsteller, sondern als: „Klangkörper“. Schauspüler wäre sicher auch möglich gewesen.

Von Ronald Meyer-Arlt