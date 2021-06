Hannover

Das Jenseits fühlt sich merkwürdig an. Irgendwie wattig und leer. Und man kann seinen Körper nicht mehr spüren. Sprechen allerdings ist noch möglich. „Ich komme mir vor, als hätte man mich an der Luft aufgehängt“, sagt Gertrud Severin, 52 Jahre alt und gerade gestorben. Im Jenseits trifft sie – körperlos, aber sprechfähig – auf einen Mann, mit dem sie in einen Dialog tritt. Das Thema der beiden: Gott und die Welt und das Jenseits. Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff hat den Dialog im Jenseits zusammen mit ihrem Schriftstellerkollegen Heiko Michael Hartmann geschrieben. „Warten auf: Gericht und Erlösung. Poetischer Streit im Jenseits“ (208 Seiten, 20 Euro) ist im vergangenen Jahr im Herder Verlag erschienen.

Gespräch mit Literaturkritiker Jan Ehlert

Jetzt waren die beiden Autoren in der Neustädter Hof- und Stadtkirche zu Gast, um im Rahmen der Vortragsreihe „Die Sinnlichkeit des Geistigen“ mit dem Literaturkritiker Jan Ehlert über ihr Buch zu sprechen. Die Reihe, die die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft veranstaltet, gehört zu den Feierlichkeiten zum 350. Jubiläum der Kirche. Coronabedingt mussten die Veranstaltungen mehrfach verschoben werden, aber nun findet die Reihe statt, bei der bedeutende Autoren wie Rüdiger Safranski oder Peter Sloterdijk zu Gast sein werden.

Details aus der Biografie

Das Warten auf Erlösung im Buch von Sibylle Lewitscharoff und Heiko Michael Hartmann zieht sich ein bisschen. In der Zwischenzeit plaudern die beiden Seelen miteinander. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede: Sie ist ein bisschen geschwätzig und beharrt auf ihrem Kinderglauben, er ist stiller, präziser, skeptischer und fordert vom Jenseits, dass es anders und fremder sei als das Leben zuvor. „Wie im Leben, nur das Schlechte ist weg“ – das erscheint ihm ein bisschen dünn für die Vorstellung vom Paradies.

Als Moderator Jan Ehlert die nahe liegende Frage stellte, wie viel Sibylle Lewitscharoff denn in der sich im Jenseits befindenden Gertrud Severin stecke, offenbarte Lewitscharoff Details aus ihrer Biografie: Sie sprach von ihrer pietistischen Großmutter („um sie herum war das Böse nicht vorhanden“), von deren Freiherzigkeit und ihrer Güte – und von deren Tod. Das war in dem Jahr, als sich der Vater von Sybille Lewitscharoff das Leben genommen hatte. Die Autorin war damals elf Jahre alt.

Ein paar Jahre später hatte sie eine „wahnsinnig dolle LSD-Erfahrung“: Ihr erschienen im Himmel die Gesichter ihrer Großmutter und ihres Vaters. Diese Vision habe sie in ihrer „kindlichen Vorstellung des Jenseits“ bestärkt, sagte sie. Über die Wirkung von Religion und Glaube sagte sie den schönen Satz: „Es gibt eine Instanz, die ich nicht erklären kann, die aber etwas Freundliches in mir versenkt hat.“

Die „kindliche Vorstellung vom Jenseits“ prägt auch ihre Ansicht über Gerechtigkeit für die „Qualmenschen“. Lewitscharoff sagte mehrfach, dass sie sich kein Jenseits vorstellen könne, in dem Menschen wie Hitler, Stalin oder Mao, Menschen also, „die Fürchterliches veranstaltet haben“, nach Vergebung ihrer Sünden einen Platz im Himmel verdient haben sollten. Das „abgrundtief Böse“ sollte auch im Jenseits bestraft werden. „Religion ohne Strafe ist für mich keinen Pfifferling wert“, sagte Lewitscharoff.

Heiko Michael Hartmann, der den Männerpart des Buches geschrieben hat, gibt nicht nur im Buch den „Widerborst“. Auch beim Gespräch in der Kirche formulierte er eine Gegenposition: Wir könnten Gott nicht unsere Ansicht von Gerechtigkeit vorschreiben, meint er. Außerdem seien die Bösen schon gestraft: „Die Strafe für den Bösen ist, dass er der Böse ist.“

Die Lesung mit Rüdiger Safranski („Komm! Ins Offene, Freund!“) findet am Montag, 5. Juli, um 19 Uhr statt. Die Lesung und das Gespräch mit Peter Sloterdijk („Über Theopoesie“) findet am Donnerstag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche statt. Karten gibt es zum Preis von 10 Euro an der Abendkasse.

