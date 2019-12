Hannover

Sie sagt nicht „Schauspielerinnen und Schauspieler“ oder „Künstler und Künstlerinnen“. Sie sagt „Regisseur*innen“ oder „Dramaturg*innen“. Mit einer scharfen Pause mitten im Wort. Friederike Schubert, Dramaturgin am Schauspiel Hannover, spricht das Gendersternchen mit, als hätte es das schon immer gegeben. Die kleine Pause mitten im Wort klingt bei ihr ganz natürlich.

Früher hat man Dramaturgen oft an den Cordsakkos erkannt, in denen sie durchs Foyer geschlurft sind. Friederike Schubert trägt auch Cord: eine dunkelgrüne Cordjacke. Aber sie arbeitet anders als Dramaturginnen und Dramaturgen vergangener Zeiten. Denn sie steht auch selbst gern auf der Bühne. In der Cumberlandschen Galerie präsentiert sie die charmante kleine Reihe „Senf dazu“, in der sie Gäste einlädt, die Spannendes von ihrer Arbeit zu erzählen haben. Am Anfang war jemand vom queeren Jugendzentrum da und hat gemeinsam mit der Dramaturgin und den Zuschauern die Frage erörtert, welche Toiletten eigentlich jemand aufsuchen sollte, der sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen will. Am 17. Dezember will Friederike Schubert mit der Theologin Teresa Schweighofer über den Sinn und Unsinn von Ritualen im 21. Jahrhundert sprechen.

Gemeinsames Grillen

Und immer geht’s dabei auch um die Wurst. Würste (veganer und vegetarischer Art, kein Fleisch!) brutzeln während des Gesprächs auf einem Elektrogrill vor sich hin. Später werden sie an die Zuschauer verteilt. Die können dann – so oder so – ihren Senf dazu geben. Auffällig ist, dass viele Zuschauer bei diesem Format das Wort ergreifen. Das gemeinsame Grillen hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein bisschen ist es auch so, als würde hier eine kleine Theaterutopie Wirklichkeit: dass sich Akteure (also Akteurinnen und Akteure) und Zuschauer (Zuschauer*innen) auf Augenhöhe begegnen.

Das könnte auch am letzten Tag des Jahres der Fall sein. Denn da hat „Held*innen“ Premiere, eine Produktion, bei der es das Gendersternchen sogar in den Titel geschafft hat. Diesen Liederabend hat Friederike Schubert als Regisseurin zu verantworten – auch das ist neu, denn eigentlich inszenieren Dramaturgen nicht. Dass es bei Friederike Schubert doch möglich ist, hat mit ihrem Theaterlebensweg zu tun. Der führte nicht zielstrebig ins Dramaturgenbüro, sondern auf Umwegen durch mehrere Abteilungen des Theaters.

Eine steile Assistentinnenkarriere

Wie bei vielen Theaterleuten begann auch ihre Liebe fürs Theater während der Schulzeit. Die Theatergruppe des St.-Benno-Gymnasiums in Dresden hat sie immer als „safe space“ wahrgenommen, als Ort der Sicherheit und der Anerkennung. Nach dem Abitur wollte sie Schauspielerin werden und hat sich bei einigen Schauspielschulen beworben. Jetzt sieht sie den damaligen Misserfolg locker: „Es ist ein großes Glück für alle Beteiligten, dass das mit der Schauspielerei nicht geklappt hat“.

Nach einem Auslandsaufenthalt (ein Jahr Zimbabwe) ist sie dann doch ans Theater gegangen. Am Schauspielhaus Dresden machte sie eine „relativ steile Assistentinnenkarriere“, ab und zu war sie auch als Souffleuse tätig. „Wenn man lernen will, wie Theater gemacht wird, ist das der beste Job, den es am Theater gibt“, sagt sie. Als in Dresden 2009 ein Intendantenwechsel anstand ( Holk Freytag ging, Wilfried Schulz kam) wechselte Friederike Schubert nach Hamburg, um dort Regie zu studieren. Vier Jahre später war sie fertig mit dem Studium, aber irgendwie auch fertig mit dem Theater. Also weiterstudieren: In Maastricht absolvierte sie ihr Masterstudium. Die Abschlussarbeit dafür, „Johanna“ nach Friedrich Schillers „Jungfrau von Orleans“, hatte in Bremen Premiere und wechselte dort sogar von einer kleinen in eine größere Spielstätte.

Revue mit 21 Popsongs

Und dann kam ein verlockendes Angebot aus Luzern. Allerdings hatte man dort nur eine Dramaturgiestelle frei, keine Regiestelle. Schubert ging – und war begeistert: „Plötzlich wurde auf das gehört, was ich zu sagen hatte.“ Als Sonja Anders, das Dramaturgen- und Dramaturginnenteam für ihre Intendanz in Hannover aufbaute, entschied sie sich auch für Hannes Oppermann, der in Luzern arbeitete. Der wiederum überzeugte seine Kollegin Friederike Schubert für den Wechsel nach Hannover. Dort hatte sie einen guten Start: Die eigene „Senf“-Reihe in der Cumberlandschen Galerie und nun auch noch die Inszenierung des Silvesterstücks.

„Held*Innen“ soll eine soll eine Art Revue mit 21 Popsongs werden. „Hero“ von Enrique Iglesias wird zu hören sein, „Womanizer“ von Britney Spears oder auch „Girls wanna have Fun“ von Cindy Lauper. „Ich habe einen großen Hang zu schlechter Popmusik“, sagt die Regisseurin. Franz Wittenbrink und Erik Gedeon waren vor einigen Jahren mit solchen Liederabenden sehr erfolgreich. In deren Traditionslinie will sich Friederike Schubert aber nicht stellen. „Das waren ja alle Meister ihres Faches“, sagt sie.

Sie aber fängt gerade erst an mit diesem musikalischen Theater. Und weil das neue Ensemble in Hannover eine Premiere nach der anderen auf die Bühne bringen musste, wird sie nicht viel Zeit für Proben haben. Nur drei Probentermine stehen zur Verfügung. Aber das sieht die junge Regisseurin eher als Herausforderung denn als Problem. „Wir arbeiten ein bisschen so wie in der Oper“, sagt sie. Und: „In meinem Kopf ist die Inszenierung schon fertig.“ So ist das wohl bei Dramaturginnen.

Premiere von „Held*innen“ ist am Montag, 30. Dezember. Silvester ist das Stück gleich zweimal zu sehen: zuerst um 18, dann um 21 Uhr.

