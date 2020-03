Sinatra and Friends überzeugen im Theater am Aegi

Hannover

Stephen Triffitt betritt in der Rolle von Frank Sinatra die Bühne, er summt die ersten Töne von „Come Fly With Me“, und das Publikum klatscht. So beginnt der Abend mit Sinatra and Friends im Theater am Aegi. Kaum hat Sinatra alias Triffitt zu singen begonnen, wird klar: Der Engländer scheint jede Faser seiner Figur verinnerlicht zu haben. Er spricht wie Sinatra, er hält das Mikrofon wie Sinatra, er wiegt den Kopf wie Sinatra. Vor allem kommt sein Gesang dem Vorbild erstaunlich nah.

Für drei Lieder ist Triffitt allein, dann stoßen Dean Martin, gespielt von Mark Adams, und Sammy Davis Jr., verkörpert von George Daniel Long, zu ihm auf die Bühne. Erneut applaudiert das Publikum nach jedem Lied.

Kurze Kleider, große Stimmen

Begleitet werden die drei Sänger von einer neunköpfigen Band. Die Musiker bekommen an dem Abend viel Zeit, um ihr Können auch in etlichen Soli zu demonstrieren. Außerdem gibt es drei begleitende Sängerinnen in knapper Bekleidung, die „Golddiggers“. Sie harmonieren stimmlich und tanzen beeindruckend synchron – und können noch mehr: Ihre Solonummer, ein Medley aus „Downtown“, „ Sugar Town“ und „These Boots Are Made For Walkin‘“, mündet im lautesten Applaus des Abends.

Illusionen und Trump

Teil der Show ist neben den großartig gesungenen Liedern auch eine kabarettistische Moderation im Geist der Sechzigerjahre mit Witzen über Alkohol, Ehefrauen und Affären, die nach heutigen Maßstäben nicht ganz politisch korrekt sind. Aber wer Sinatra, Martin und Davis Jr. erleben will wie damals, darf dem Inhalt der Scherze nicht zu viel Gewicht geben. Charakteristisch ist auch die Art des Erzählens: pingpongartig hin und her, mit Späßen auf jedermanns Kosten – auch auf die des mehrfach einbezogenen Publikums.

Die nahezu perfekte Kopie hat allerdings einen Preis: Jede Bewegung ist auswendig gelernt, jeder Satz einstudiert. Nichts, was die Darsteller in Hannover tun und sagen, haben ihre Vorbilder nicht schon vor ihnen getan. Nur einmal wird die Illusion für einen Witz über Donald Trump fallen gelassen. Natürlich ist alles nur Schauspiel, wenn auch ein gelungenes. Großer Beifall, zum Teil auch im Stehen, begleitet Triffitt, Adams und Long bei ihrem Abgang von der Bühne.

