Hannover

Es ist nicht leicht zu verstehen, was ein Dirigent macht. Anders als ein Geiger ist er ja nie direkt zu vernehmen. Er ist vielmehr ein Stimmungsmacher, der andere dazu animiert, möglichst gut spielen. Gelingt ihm das nicht, ist das eher zu spüren als zu hören: Bei einer Aufführung passieren überdurchschnittlich viele kleine Fehler, und die Musik will nicht recht vom Boden abheben. Das war nun in der Staatsoper zu erleben, wo sich mit Kevin John Edusei ein sympathischer Kandidat für das derzeit noch vakante Amt des Generalmusikdirektors vorgestellt hat.

Kevin John Edusei ist seit 2014 Chefdirigent in München. Quelle: Marco Borggreve

Edusei ist 1976 in Bielefeld geboren und ein erfahrender Orchesterleiter. Seit fünf Jahren ist er erfolgreich als Chefdirigent der Münchener Symphoniker, bis zum Ende der vergangenen Saison war er zudem Konzertchef am Theater in Bern.

Dass die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Staatsorchester aber nun nicht ganz reibungslos funktioniert, ist schon in drei Stücken aus Frank Zappas Album „The Yellow Shark“ zu ahnen. Zwischen den verstärkten und unverstärkten Instrumenten will sich keine rechte Balance einstellen. Die Blechbläser können mit der Lautstärke mithalten, die Streicher nicht: Wo man füllige Mittelstimmen erwarten würde, gibt es so oft ein klangliches Vakuum.

Raffinierte Programmauswahl

Was in Zappas rhythmisch komplexen, aber eingängigen Stücken ein Anfangsverdacht ist, verdichtet sich in Dimitri Schostakowitschs berühmter fünfter Sinfonie zur Gewissheit: Als Organisator und Inspirator lässt Edusei an diesem Abend einige Wünsche offen. Er bleibt sonderbar vage, wo Klarheit gefordert wäre, und lässt die Musik oft eher über sich ergehen, als dass er sie gestalten würde. Das Staatsorchester bleibt so spürbar hinter seinen Möglichkeiten zurück. Ganz wirkungslos ist die Sinfonie trotzdem nicht – am Ende gibt es viel Applaus.

Athlet und Ästhet: Simone Rubino singt und spielt „Speaking Drums“ in der Staatsoper. Quelle: Irving Villegas

Eduseis raffinierte Programmauswahl ist ohnehin das große Plus dieses ersten Sinfoniekonzerts, das zudem von einem überragenden Solisten profitiert: Der Italiener Simone Rubino ist Athlet und Ästhet am Schlagzeug und erweist sich in „Speaking Drums“ von Peter Eötvös zudem als furchtloser Performer. Rubino spricht und singt, flüstert und schreit und gibt so seinen vielen unterschiedlichen Instrumenten mit der Stimme Takt und Tonfall vor. Das sechs Jahre alte Stück des 1944 geborenen Komponisten ist nicht nur unterhaltsam und effektvoll, sondern über weite Strecken auch betörend schön. Solche Werke und solche Solisten würde man gern öfter in der Oper hören.

Im zweiten Sinfoniekonzert am 27. und 28. Oktober dirigiert Constantin Trinks Bruckners 8. Sinfonie. Am 20. Oktober leitet Kevin John Edusei die Premiere von „Tosca“.

Von Stefan Arndt