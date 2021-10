Hannover

Im spätantiken Ägypten im 5. Jahrhundert nach Christus wusste man, wie Kleidung nachhaltig anzufertigen ist: Man webt das Leinen in rechteckiger Form, lässt Löcher für den Kopf – fertig ist die Tunika. Verschnitt fällt nicht an. Der Stoff wird nicht eng anliegend getragen, sondern am Körper drapiert.

Eine Kindertunika aus Ägypten, die sich im Besitz des Museum August Kestner befindet, zeigt, wie schön schlicht sein kann. Sie wird ein besonderes Exponat der Sonderausstellung „Use-less. Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ sein. Noch ist das Prachtstück allerdings in der Schweiz. Dort wurde es von Experten der Abegg-Stiftung (die sich dem Sammeln, Erhalten und Erforschen von historischen Textilien widmet) aufwendig restauriert. Drei Jahre hat das gedauert, an Kosten fiel für das Kestnermuseum nur der Transport an – ein Teil der Abmachung war, dass die Tunika in der Schweiz auch in einer Ausstellung gezeigt wurde. Mitte November soll die Tunika im Museum August Kestner angeliefert werden. Bis dahin zeigt ein großformatiges Foto an der Vitrine, wie sie aussieht.

Mode, die zum Nachdenken über Mode anregen soll

Die anderen Ausstellungsstücke sind alle schon da – und sie sind meist jüngeren Datums. Studierende des „Use-less-Zentrums für nachhaltige Designstrategien“ des Studiengangs Modedesign der Hochschule Hannover haben unter Leitung ihrer Professorin Martina Glomb Mode angefertigt, die zum Nachdenken über Mode anregen soll. Und natürlich auch über Verschwendung, über Raubbau an der Natur und globale Ungerechtigkeiten.

„Heizung aus, Pulli an!“ Strickend gegen den Klimawandel: Aktion bei einem Workshop von Modestudierenden der Hochschule Hannover. Quelle: Linus Kempa

Extrem dicke Pullover aus fingerdicker Wolle sind hier zu sehen (nach dem Motto: „Heizung aus, Pulli an“), Kleidung, die aus Kleidung recycelt wurde, und auch Jacken, deren schlichte Kastenform bei der nur wenig Verschnitt anfällt, an die ägyptischen Tunikaschnitte angelehnt ist. Höhepunkt der (Moden-)Schau sind einige „Squiggle Tops“ der Designerin Vivienne Westwood – die Shirts ähneln einer Tunika, nur das der Halsausschnitt asymmetrisch angelegt ist – ein interessanter Faltenwurf ist hier schon in der Schnittform vorgegeben.

Stricken mit dicken Nadeln: XXL-Pullover im Museum August Kestner. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Im Zentrum der Ausstellung sind viele Kleidungsstücke aus Grubentuch zu sehen – diesem schlichten meist blau- oder grau-weiß, hier aber rot-weiß gemusterten Baumwollstoff, aus dem früher die einfachen Handtücher der Bergleute gefertigt waren. Die Modestudentinnen und -studenten haben Abendgarderobe und sogar Rucksäcke aus diesem Stoff gefertigt. Das kann zu Diskussionen über Einheitlichkeit und Individualität einladen – ist allerdings auch dem Umstand geschuldet, dass die Ausstellung zuvor bereits (nach einigen anderen Stationen) in Bocholt zu sehen war. Dort wollten die Studentinnen und Studenten an die Bergbautradition des Orts anknüpfen.

Mode darf auch Resteverwertung sein: Eine Präsentation von „Anna Möller Design“ auf dem Trammplatz Quelle: Linus Kempa

In Hannover gibt es diese Bergbautradition nicht, Anknüpfungspunkte für Gespräche liefert die Ausstellung trotzdem reichlich. Vieles an der Schau, die das Museum August Kestner und die Hochschule Hannover zusammen mit dem „Nachhaltigkeitsbüro“ der Stadt und dem „Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt gemeinsam veranstaltet, ist für den Unterricht hervorragend einsetzbar. Es gibt auch ein umfangreiches Begleitprogramm.

Die Schau soll besonders Jugendliche zum Nachdenken über das eigene Kaufverhalten, die schädlichen Folgen der Bekleidungsindustrie und auch globale Ungerechtigkeit anregen – sie kommt dabei aber, das ist durchaus ein Kunststück, ganz unangestrengt, ganz charmant und auch ein bisschen ironisch daher.

Bis 13. März im Museum August Kestner. Zum Begleitprogramm gehört der Kinofilm „Made in Bangladesch“, der am Montag, 1. November, um 17 Uhr im Kommunalen Kino gezeigt wird. Am Sonnabend, 6. November, gibt es im Kulturbüro Südstadt einen Workshop zum Upcycling von Bannern, am Sonntag, 7. November zeigen Studierende von 15 bis 17 Uhr im Museum August Kestner, was man mit Jutebeuteln so anstellen kann. Das Programm mit allen Begleitveranstaltungen liegt auch als Broschüre im Museum August Kestner aus.

Von Ronald Meyer-Arlt