Hannover

Nathan Conolly, Gitarrist der Band Snow Patrol, hat sich an der Hand verletzt. Die Verletzung ist so schwer, dass Konzerte in Kopenhagen, Hannover (hier sollte Snow Patrol am Dienstag, 11. Juni, auftreten) und Stuttgart abgesagt werden müssen . Die Erstattung der Eintrittskarten erfolgt über die Vorverkaufsstellen, bei denen die Tickets gekauft worden sind.

Von Ronald Meyer-Arlt