Die Atmosphäre wird am Moor gemacht. Dort, in Wiedenbrügge, südlich der Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer, wo es wenig gibt außer Rehgehegen und Landschaftsschutzgebiet, setzt sich George Kochbeck an seinen Arbeitsplatz mit den fünf Bildschirmen und zwei Keyboards, hinter ihm stehen ein Schlagzeug in Silberglitzerdesign und ein Flügel von 1870.

Seit 2003 lebt der Musiker und Komponist Kochbeck hier, zusammen mit seiner Ehefrau, der Radiomoderatorin und jetzigen Referentin der niedersächsischen Staatskanzlei, Sabine Bulthaup. Und ja, wie alle Musiker steht er auch gerne auf der Bühne – und organisiert Konzerte. 2019 ein Woodstock-Revival mit über 40 Musikern, unter anderen auch Woodstock-Veteran Miller Anderson. Auch mit dabei: Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe und seine damalige Lebensgefährtin und jetzige Ehefrau Mahkameh Navabi am Keyboard. Nun sind es die Siebzigerjahre – drei Konzerte haben in diesem Jahr unter dem Namen „Summer of Lovers“ schon stattgefunden, drei weitere sollen es, mit Glück, noch werden. „Ich krieg da nix für. Ich habe total Bock, das zu organisieren“, sagt Kochbeck.

Denken wie andere Instrumentalisten

Kochbecks Hauptberuf ist die Filmmusik – die ist, beispielsweise im „Tatort“ zu hören. Oder seit über zehn Jahren, bei „Soko Leipzig“. Aber auch in Werbe- und Spielfilmen wie „Der Himmel hat vier Ecken“ mit Udo Kier und Moritz Jahn. Oder dem B-Movie-Horror „American Werewolf in Paris“.

„Ich krieg da nix für. Ich habe total Bock, das zu organisieren“: Der Komponist George Kochbeck schreibt nicht nur Filmmusik, sondern organisiert aus Liebhaberei auch Konzerte. Quelle: Katrin Kutter

Auch bei ihm brachen ab März die Angebote weg. „Da hat erst mal keiner mehr angerufen. Hat ja keiner mehr gedreht“, sagt Kochbeck. Aber langsam landen auch wieder Aufträge auf seinem Schreibtisch. Zur Zeit arbeitet er an der Filmmusik – dem „Score“ – der Dokumentation „Wir alle das Dorf“ über ein aus dem Boden gestampftes „Modelldorf für die Zukunft Europas“ bei Hitzacker. Die Bilder des Filmes sind fertig – es fehlt nur noch die Musik. „Oft bin ich erst ganz am Schluss dran“, sagt Kochbeck. Wenn er sich an die Arbeit setzt, läuft auf einem der Bildschirme der Film. Auf einem anderen ist ein Schnittprogramm geöffnet. Kochbeck schlägt die Tasten seines Keyboards an – ein Bass erklingt, dann ein wenig Percussion, dann eine Gitarre. Stimmungsvolle, fast dramatische Musik zu einer Szene, in der Menschen auf einem Feld herumstehen und ihr neues Dorf besprechen.

„Es ist eines meiner liebsten Hobbys, so zu tun als sei ich Gitarrist“, sagt Kochbeck. „Ich spiele eigentlich nur Tasten. Aber ich kann denken wie andere Instrumentalisten.“ Später soll noch ein Gitarrist kommen und die Gitarre aus dem Keyboard auf seinem Instrument einspielen. Das kommt dem näher, was Kochbeck erreichen möchte. „Ich habe auch schon mal Streicher geholt und aus eigener Tasche bezahlt“, sagt Kochbeck, „obwohl das wahrscheinlich niemand außer mir gehört hat“.

Was ist Dekadenz?

„Ich hätte mal Lust auf einen Science-Fiction-Film“: Filmmusiker George Kochbeck sitzt an seinem Flügel von 1870. Quelle: Katrin Kutter

Bereits abgeschlossen ist ein anderes Projekt: Eine zweiteilige Serie über Dekadenz von Regisseur Wilfried Hauke, die am vergangenen Mittwochabend auf Arte gezeigt wurde und jetzt in der Arte-Mediathek verfügbar ist. Während bei Formatsendungen wie „Tatort“ oder „Soko Leipzig“ oft nach bestimmten Vorgaben auf Schnitt komponiert werden müsse, seien kleinere Dokumentationen für ihn persönlich spannender, sagt Kochbeck.

„Ich mache am liebsten Sachen, wo ich mich selbst einbringen kann“. Dazu gehörten auch viele Gespräche mit dem Regisseur. „Was ist denn Dekadenz überhaupt? Ich weiß es, ehrlich gesagt, immer noch nicht“, sagt Kochbeck. „Da habe ich lange dran geschraubt“. Dabei sind 16, sehr unterschiedliche Tracks für den Zweiteiler entstanden – unter anderem Songs, für die Kochbeck die Musik beigesteuert hat und die in London lebende Südkoreanerin Sera Eke den Gesang. Aufgrund der Reisebeschränkungen wurde der in ihrem Londoner Wohnzimmer aufgenommen.

Musik als Familiengeschäft

Bei den Kochbecks ist die Musik übrigens auch ein Familiengeschäft – Georges Sohn Lucas spielt Schlagzeug und tritt in die Fußstapfen des Vaters. Nicht nur als Drummer der Band Diazpora, sondern auch als Komponist von Film- und Werbemusik. Dafür hat er in Cannes auch schon einen Goldenen Löwen mitgenommen. „Das habe ich noch nicht geschafft“, sagt George Kochbeck, „Ich weiß immer nicht, ob ich neidisch sein soll oder stolz.“

Demnächst jedenfalls besucht der Sohn den Vater – dann steht sicherlich auch gemeinsames Musizieren in Wiedenbrügge auf dem Programm. Und vielleicht auch eine gemeinsame Filmmusik. Einen Wunsch hat George Kochbeck jedenfalls noch: „Ich hätte mal Lust auf einen Science-Fiction-Film“.

