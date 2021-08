Hannover

Die Antilopen Gang ist Deutschlands linkste Band im Mainstream – und das hat die drei MCs seit einigen Jahren in einer kniffligen Situation: Mit genug Reichweite, über Airplay und Feuilleton, um die politischen Überzeugungen breit zu streuen, aber auch in einer steten Auseinandersetzung mit dem Gespenst des Sell-Outs, das im Mainstream nun mal umgeht.

Die „Kommraus“-Bühne an den Ricklinger Teichen ist hier ein Schauplatz des gelungenen Kompromisses: Hier passen so viele Besucher rein, dass es gerade noch heimelig wirkt, und es sind genug Altfans gekommen, dass die frühen Tracks mitgerappt werden.

Von der Kunstfreiheit gedeckt: Die Antilopen Gang auf der Bühne im Ricklinger Bad. Quelle: Samantha Franson

„Army Parka“

Mit „Pepsi und Basmatireis“ eröffnet die Antilopen Gang das Konzert, über die Teiche hinweg meldet sich schon der Herbst, und die ersten Reihen kommen in Bewegung.

DJ Jenny Sharp legt die Beats für drei MCs nieder: Danger Dan, Koljah und Panik Panzer nennen sich die Jungs, ganz zu Beginn sind sie noch nicht in Flow-Hochform. Es gab ja auch länger nichts live zu rappen: „Wir sind mit Ladendiebstahl perfekt durch die Pandemie gekommen“, sagen sie und zählen „Army Parka“ an, was den Markenfetisch des Deutschraps mal ganz ohne Geld, dafür mit langen Fingern im KaDeWe auslebt.

Tierisch: Die „Antilopen“ Danger Dan, Koljah und Panik Panzer. Quelle: Samantha Franson

Publikum im Studienabbrecher-Alter

„Pizza“ ruft melodisch die Utopie aus, es ist einer der Popsongs, die die Antilopen auf große Festival-Bühnen gehievt haben. Der Kulthit „Fick die Uni“ kommt in einer neuen Version mit viel BPM und Jump-Up Drum ’n’ Bass – das Publikum im Studienabbrecher-Alter feiert.

Je ernster die Band bleibt, desto fokussierter sind die Texte und desto besser, vielleicht, die Songs. „Patientenkollektiv“ erzählt nüchtern und mit Empathie aus depressiven Phasen.

Lou-Reed-Ode von Danger Dan

2013 nahm sich Bandmitglied NMZS das Leben, kurz vor dem großen Durchbruch der Gang, über die Kreativität und das Talent des Mitstreiters reden die MCs auch heute viel. Danger Dan, der nebenbei eine sich behutsam steigernde Solokarriere pflegt, bekommt immerhin ein Zwischenkonzert am Piano, mit der Lou-Reed-Ode „Lauf Davon“ und dem in den Sozialen Medien viel diskutierten „Alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Bevor die Gesprächsrunden auf den Bierbänken losgehen, kommt aber die Band zurück auf die Bühne.

„Der Ruf ist ruiniert“: Die Antilopen Gang lehnt sich weit aus dem Fenster. Quelle: Samantha Franson

Mit „2013“ besingt die Gang das Jahr des Umbruchs, „Der Ruf ist ruiniert“ behandelt die Nachwehen – und den Abschied aus den Zeckenklubs der Republik.

Basslastig

Den größten Unterschied im Songmaterial merkt man derweil ziemlich genau an den Beats: Früher eher rough und raw, bedient sich das Klangbett der Antilopen heute an Trap, ist minimalistischer, basslastiger und weniger aufreibend. So auch im Zugabenblock – zumindest, bis die Antilopen Gang und ihre Fans mit „Anti Alles Aktion“ noch einen letzten Abriss feiern.

Von Lilean Buhl