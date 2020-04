So planen Hannovers Kulturveranstalter in den kommenden Wochen

Hannover

Für Hannover Concerts, den größten Konzertveranstalter in der Stadt, ist ungeachtet der genaueren Beschreibung von „Großkonzert“ eines klar: Paul McCartney wird den für den 4. Juni geplanten Auftritt in der HDI-Arena nicht spielen. Genau wie Volbeat und AnnenMayKantereit auf der Expo-Plaza, alle mit fünfstelligen Besucherzahlen und somit definitiv Großveranstaltungen. Für alle Shows bemüht sich Hannover Concerts wie bislang auch im Nachholtermine, das Plaza-Fest und die N-Joy-Starshow sind bereits mit gleicher Besetzung auf den 28./29.Mai 2021 verschoben.

Fast 100 Konzerte sind verlegt worden, teils ans Jahresende, teils ins kommende Jahr. Heißt auch: Es wird allmählich knapp im Terminkalender. „Im Moment bekommen wir die Verlegungen noch untergebracht“, sagt Geschäftsführer Nico Röger, „aber das wird natürlich immer enger.“

Keine Konzerte bis September

Röger rechnet auch jenseits der Großevents mit sehr livemusikfreien Monaten: „Wir gehen davon aus, dass es bis zum 1. September keine Konzerte geben wird“, sagt der 31-Jährige, der sich eines von der Politik wünscht: „Klare Ansagen helfen uns weiter als scheibchenweise informiert zu werden. Wir brauchen Planungssicherheit. Die Künstler übrigens auch. Deshalb ist es wichtig, dass länderübergreifend entschieden wird. Nur dann kann man vernünftig Tourneen planen.“ Der wirtschaftliche Schaden sei wegen der vielen Verschiebungen „momentan gar nicht zu beziffern. Fest steht aber, dass am Ende etwas fehlen wird, das wir nicht wieder einholen können.“ Viele der 27 Mitarbeiter bei Hannover Concerts sind in Kurzarbeit. „Wir wollen unbedingt vermeiden, jemanden zu entlassen“, sagt Röger.

Röger pocht auf die Wertschätzung für Kultur: „Fakt ist: Wir sind nach hinten gerutscht. Am Anfang waren wir durch die Konzertabsagen im Fokus, dann kam das Toilettenpapier, und dann andere Themen. Fakt ist auch: Kultur ist wichtig, und sie kommt momentan zu kurz. Wir spüren die Wertschätzung bei Stadt, Region und Land, jetzt hoffen wir, dass unsere Belange bald wieder aufgegriffen werden.“

Pro Musica beendet Saison

Auch bei Pro Musica rechnet man nicht mehr mit kurzfristigen Änderungen der bisherigen Linie: „Ich gehe davon aus, dass die Saison 2019/2020 jetzt beendet ist“, sagt Geschäftsführer Burkhard Glashoff. Man arbeite derzeit daran, Ersatztermine für die nun abgesagten Konzerte zu finden. Glashoff ist zuversichtlich, dass das Konzertleben im September wieder starten kann – wenn auch vermutlich unter angemessenen Vorsichtsmaßnahmen für Publikum und Künstler, die man jetzt sorgfältig planen und vorbereiten könne.

Leere Klassikbühne: Blick in den renovierten Sendesaal im NDR Funkhaus. Quelle: Moritz Frankenberg

Radiophilharmonie bleibt skeptisch

Beim NDR ist man etwas vorsichtiger mit Prognosen: Die kommende Saison der Radiophilharmonie sei geplant, teilte der Sender mit, doch es gelte abzuwarten, wie die zuständigen Behörden nach dem Sommer die Lage beurteilen. Darum könne man auch noch keine Aussagen zum weiteren Verlauf der aktuellen Konzertsaison ab Mai treffen – auch hier wolle man die Entscheidungen der Behörden abwarten.

Sprengel-Museum plant Wiedereröffnung

Im Sprengel-Museum bereitet man sich dagegen auf eine baldige Wiedereröffnung vor. „Wir sind vorbereitet zu öffnen, sobald es erlaubt ist“, sagt Direktor Reinhard Spieler. Ein möglicher Termin dafür sei der 6. Mai. Das Sprengel-Museum hat eine Ausstellungsfläche von etwa 8000 Quadratmetern. „Ich befürchte nicht, dass er dort zu eng wird“, sagt Spieler. Das Aufsichtspersonal werde darauf achten, dass Abstandsregeln eingehalten werden und nicht zu viele Menschen gleichzeitig in einem Raum sind. Im Kassenbereich seien bereits Plexiglasscheiben wie in vielen Supermärkten installiert und Sitzgelegenheiten auseinandergeschoben. Auch eine neue Ausstellung sei bereits fertig eingerichtet. Passender Titel der Schau: „Ruhige Momente“.

„Wir sind vorbereitet, zu öffnen“: Der Eingang des Sprengel-Museums. Quelle: Philipp von Ditfurth

Kleinkunst wartet ab

Auch die Kabarett- und Kleinkunstszene wartet konkretere Angaben ab. GOP-Chef Dennis Bohnecke sagt: „Wir hätten bei uns eigentlich ganz gute Möglichkeiten, das Publikum im Saal zu verteilen.“ Trotzdem solle sich zunächst die Region äußern, wie es mit Veranstaltungen unterhalb der Kategorie „groß“ weitergehen solle.

„Aktives Abwarten“, nennt das Desimo, der die derzeitige Situation für „wirtschaftliche Katastrophe, aber leider vernünftig“ hält. Es sei denkbar, eine volle Veranstaltung in seiner Spielstätte im Apollo-Kino auf zwei zu splitten, eine nachmittags, eine abends, um Abstandsmöglichkeiten zwischen den Zuschauern zu schaffen. Aber das sei erstens von der Logistik und den langfristigen Spielplänen nicht immer möglich, zudem sei Publikumsverhalten bei Kabarett und Comedy immer aktiver als beispielsweise im Kino.

Kein Weltmarkt am Pavillon

Christoph Sure vom Pavillon ist mit allen Gremien des Veranstaltungszentrums im Gespräch. Auch hier will man die lokalen Entscheidungen abwarten. „Bei Masala geht die Tendenz in Richtung Absage, es steht aber noch nicht fest.“ Klar sei dagegen bereits, dass es den Weltmarkt, der das vom 10. bis 19. Juli geplante Festival begleitet, nicht geben wird – weil es auf jeden Fall in die Kategorie Großveranstaltung fiele.

Das Theater am Küchengarten bleibt derzeit mit sonntäglichen Livestreams präsent, an einen Publikumsspielbetrieb ist derzeit nicht zu denken – und das wird nach Einschätzung von TaK-Chef Jan Schmitz auch so bleiben: „Wir hätten ohnehin ab 9. Juni Sommerpause. Wir hoffen, dass es im September dann weitergeht.“

Von Stefan Arndt und Uwe Janssen