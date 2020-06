Kaum kommt die Genehmigung für Open-air-Vorstellungen, präsentiert die Staatsoper in Hannover ein pralles Ersatzprogramm für die ausgefallene Spielzeit. Los geht es am Freitag, 19. Juni, mit einer Opernpremiere, die von Hannovers künftigen Generalmusikdirektor geleitet wird. Spielort ist das Gartentheater in Herrenhausen.