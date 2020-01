Hannover

Der vielleicht anrührendste Moment des Abends passiert erst nach dem Konzert. Noch Minuten, nachdem die 100 Voices of Gospel ihr letztes Lied auf der Bühne der Swiss Life Hall gesungen haben und sich die ohnehin nicht sehr vollen Zuschauerreihen weiter leeren, sind die Sänger auf der Bühne.

Bildeten sie vorher in ihrer einheitlich weißen Kleidung eine strahlend helle Formation, so wuseln sie nun als großes Durcheinander über die Bühne. Alle beglückwünschen und umarmen sich. Einige haben sogar die Smartphones rausgeholt, filmen und fotografieren das Publikum. Attitüden sehen anders aus, diese Musiker scheinen in diesem Moment ehrlich ergriffen zu sein.

100 Sänger aus 25 Nationen

Dafür haben sie selbst ganz gut gesorgt. Zwei Stunden lang singt der stimmgewaltige Chor unter der Leitung von Malik Young Gospelklassiker wie „Oh Happy Day“ und „Oh When the Saints“. Bei 100 Sängern werden die Instrumente zur Nebensache – wortwörtlich, denn Schlagzeuger, Gitarrist, Bassist, Perkussionist und Keyboarder spielen rechts und links am Bühnenrand und geben so die Sicht auf Chor, Solisten und Tänzer frei. Zusätzliche Unterstützung bekommt die internationale Truppe, deren Mitglieder aus 25 Ländern kommen, für einige Songs auch vom PopChor Hannover der Musikschule Musikerfabrik.

Zugegeben: Das Publikum braucht etwas Zeit zum Warmwerden. Doch nach einigen Liedern hat sich die Energie von der Bühne in den Saal übertragen und die Zuschauer stehen auch ohne Aufforderung auf, tanzen, klatschen und singen mit.

Ruhige Momente mit „Hallelujah“ und „Amazing Grace“

Dass so viele Sänger gemeinsam nicht nur laut und stimmungsvoll sind, sondern auch ganz ruhige Momente schaffen können, zeigen die 100 Voices mit eigenen Interpretationen von „Mary, Did You Know?“ und Leonard Cohens „Hallelujah“. Und spätestens als Linda Lee Hopkins, eine von sechs Solistinnen und Solisten, „Amazing Grace“ anstimmt, lauschen alle andächtig.

Ja, ein bisschen kitschig mag das Konzert schon sein. Aber das gehört beim Gospel eben dazu.

Von Johanna Stein