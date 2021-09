Hannover

Zeitversetzt, an anderem Ort und deutlich abgespeckt – das war Enercity Swinging Hannover in diesem Jahr. Coronabedingt war dieses Jahr die Bühne nicht auf dem Trammplatz vor dem Rathaus aufgebaut, stattdessen nutzte der Energieversorger die Parkbühne. Und diesmal strömten auch nicht geschätzt 30.000 bis 40.000 Zuschauer zur großen Jazzshow – so, wie es sonst der Fall ist.

Wer in diesem Jahr dabei sein wollte beim normalerweise größten Open-Air-Jazzfestival in Deutschland, musste sich vorher anmelden – 3000 kostenlose Tickets waren für das Musikereignis am Sonntag zu vergeben, und 2800 wurden laut Vanessa Erstmann, Vorsitzende des Jazz Club, auch angefordert.

Nicht ohne Test

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Zuhörer die Musik an ihrem festen Platz genießen. Dort durften sie immerhin so etwas wie Stehtanz machen und die FFP2-Maske ablegen. Und selbst wer geimpft oder genesen und älter als sechs Jahre alt war, musste einen tagesaktuellen negativen PCR- oder PoC-Schnelltest vorweisen. Den konnten Besucher vor dem Einlass aufs Gelände noch vor Ort absolvieren.

Für alle anderen Jazzfans galt: online zuschauen, denn die Auftritte – man könnte auch sagen: es waren drei unterschiedliche Konzerte – wurden live im Internet übertragen.

Das Finale bestreiten Jazz-Club Hannover Soul & Jazz All Stars das große Finale auf der Parkbühne. Quelle: Christian Behrens

Als Erstes bespielte am frühen Sonntagnachmittag das Knut Richter Swingtett gemeinsam mit Sängerin Shereen Adam die Bühne. 1000 Zuschauer waren zugelassen – und genauso viele waren laut Veranstalter auch gekommen. Nach dem Konzert wurde nicht nur die Bühne umgebaut und für den Auftritt des aus Liverpool stammenden Bandleaders Albie Donnelly vorbereitet. Auch das Publikum wechselte – sofern es nur ein Event und nicht mehrere gebucht hatte –, um den nächsten 1000 Ticketinhabern Platz zu machen.

Das Finale bestritt ab etwa 19.30 Uhr die lokale Formation Jazz-Club Hannover Soul & Jazz All Stars, darunter Stephan Abel und Lutz Krajenski.

Stimmung gut, Wetter super

Zwischen den Swinging-Hannover-Acts lagen jeweils eineinhalb Stunden „Wechselzeit“, und so endete die Veranstaltung gegen 20.30 Uhr.

Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann zeigte sich zufrieden: „Die Stimmung ist gut und das Wetter super gewesen – eigentlich wie immer bei Swinging Hannover.“ Für sie und ihre Mitorganisatoren „bedeutet es sehr viel, dass wir endlich wieder ein großes Livekonzert anbieten konnten“.

Von Ralph Hübner