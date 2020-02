So war das Konzert der Antilopen Gang in Hannover

Hannover

Manchmal muss man schon genau hinhören, um die Kontraste in der Musik der Antilopen Gang auszumachen. Deutlich wird das etwa bei den ersten beiden Songs, die die Hip-Hop-Combo im Capitol in Hannover präsentiert. Auf den Opener „2013“, der auch das neue Album „ Abbruch Abbruch“ eröffnet, folgt „Der Ruf ist ruiniert“. Augenscheinlich größter Unterschied: War das Bühnenlicht zu Beginn noch in kalten Blau- und Grüntönen gehalten, ist es beim zweiten Song rot.

Doch da ist noch mehr. Denn in „2013“ sind Danger Dan, Panik Panzer und Koljah so emotional, so ehrlich und verletzlich, wie es das im Hip-Hop nur selten gibt. In dem Song verarbeiten sie den Selbstmord von NMZS, der vor gut zehn Jahren das vierte Gründungsmitglied der Gruppe war. Seit seinem Tod 2013 sind die Rapper zu dritt unterwegs. „Wir haben geweint und uns das Antilopen-Logo tätowiert“, brüllen sie dem Publikum entgegen.

1000 Zuschauer feiern derbe Texte

Schon mit dem nächsten Song kommt das Derbe auf die Bühne, für das die 1000 Zuschauer gekommen sind. Und die Ironie. „Unsre Fans sind nicht mehr die Zecken von früher, unsre Fans sind SPD- und Grün-Wähler“, klagen die Antilopen in „Der Ruf ist ruiniert“ – und hampeln über die Bühne.

Ja, es sind die Texte, die bei der Antilopen Gang im Mittelpunkt stehen. Gesellschaftskritisch geben sich die drei spätestens seit „ Beate Zschäpe hört U2“, was 2014 einer ihrer ersten großen Hits war. Sie spielen ihn auch an diesem Abend, nach den Anschlägen in Halle und Hanau erst recht.

Im Sound ähneln sich dagegen viele Songs stark. Soliden Deutsch-Rap präsentieren die drei, aber doch auch schwerfällig, nicht immer gut zu verstehen, stimmlich kommen sie an ihre Grenzen. Nicht ohne Grund kündigt Danger Dan den Support, Rapper Amewu, an mit den Worten: „Wir sind der Unimog des Deutschraps. Er ist der Porsche des Deutschraps.“

Punkige Nummern mit Band

Monoton ist das Konzert dennoch nicht. Immer mal wieder klappt das Bühnenbild, das an einen großen Fächer erinnert, zu beiden Seiten nach unten. Dahinter kommt eine Band zum Vorschein, die punkigeren Nummern wie „Der golden Presslufthammer“ zum scheppernden Sound verhilft.

Auch ruhige Töne lässt die Antilopen Gang zu – solange sie sarkastisch sind. Wenn Danger Dan am Piano sitzt, stimmt der ganze Saal ein: „Oh, das ist der Enkeltrick / Wir nehmen deiner Oma ihre Rente weg / Und aus politischen Gründen ist das okay / Deine Oma hat sicher damals Hitler gewählt.“ Fast klingt es nach einem emotionalen Pop-Song, der so auch im Radio laufen könnte. Also, wenn denn der Text nicht wäre.

