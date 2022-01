Hannover

Die Ansage aus dem Off vor dem Konzert ist unmissverständlich: Das Handy gehört ausgestellt. Keine Filmaufnahmen, keine Fotos! Versteht sich ja auch von selbst. Wir sind hier im Opernhaus. Und nicht bei einem Pop-Konzert. Obwohl! An die Regeln halten sich nur die wenigsten. Vom ersten bis zum letzten Stück ergibt sich vom ersten Rang ein beeindruckendes Bild von im Dunkel strahlenden Displays, gerade ausgerichtet auf eine grazile Dame im langen, grauen Kleid.

Bezüge zu Jazz, Pop und Reggae wie selbstverständlich

Der Grund für das Ignorieren des Flugmodus: die aus Ostanatolien stammende, in Istanbul groß gewordene und aktuell in Amsterdam lebende Sängerin namens Aynur Dogan, kurz: Aynur. Als sie im Februar vor zwei Jahren kurz vor Pandemiebeginn an gleicher und ausverkaufter Stelle ganz in schwarz die neue Konzertreihe „Stimmen“ eröffnete, war das eine kleine Sensation. Die 46-jährige Sängerin schaffte es, oft jahrhundertealte Lieder ihrer kurdischen Heimat in die Neuzeit zu transformieren - mit wie selbstverständlich klingenden Bezügen zu Jazz, Pop und Reggae.

Damals flogen bereits in den ersten Sekunden ihres Konzertes Blumen auf die Bühne. Das ist heute aus Coronaschutzgründen nicht möglich. Überhaupt ist die Euphorie erstmal ein wenig gebremst. Die erste Stunde des Konzertes verläuft vor 500 erlaubten Zuhörern verhalten. Es ist als ob Sängerin und ihr maskiertes Publikum emotional wieder zueinander finden müssen. Dabei bewegen sich Aynur und ihre neu formierte fünfköpfige Band auf einer aufregenden Achterbahnfahrt zwischen elegischen Momenten und aufgekratzten Ausbrüchen. Manchmal klingt es, als wären Klagelied, sich überschlagende Arabesken und Scat-Gesang Teil einer Musiktradition.

Das Publikum in Hannovers Oper singt textsicher mit

Je länger das Konzert dauert, desto mehr fängt Aynur ihr Publikum ein. Ein kurzes Motiv auf der Klarinette oder dem Saiteninstrument Saz, eine kurze Textzeile reichen und das mehrheitlich der Sprache Aynurs geläufige Publikum singt textsicher mit. Die Abläufe sind wie bei einem Popkonzert: Handy beiseitelegen, mitklatschen, mitsingen.

Nur die Musik hat so gar nichts mit Popmusik gemein. Wie sich Aynars Songs aufbauen, aufgeladen mit rhythmischer und harmonischer Komplexität, ist hohe Kunst. Hohe Kunst, die sich mitsingen lässt. Etwas, was undenkbar in Deutschland wäre: eine Sängerin, die altes Volksliedgut mit krummtaktigen wie groovenden Rhythmen interpretiert, wäre allerhöchstens ein Nischenthema.

Bei Aynur aber wird Hochkultur massenkompatibel. Und das auch noch generationsübergreifend. Für alle, die das nicht erleben konnten, gibt es einen Trost: an Handyaufzeichnungen dieses Konzerts auf Youtube dürfte es nicht mangeln.

Von Bernd Schwope